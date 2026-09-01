Οργή Ρωσίας κατά της Γερμανίας: «Παράλογη πρόκληση, άνευ προηγουμένου κλιμάκωση τα μέτρα»

Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία δήλωσε σήμερα, Τρίτη (01/09) ότι οι γερμανικοί ισχυρισμοί πως η Ρωσία ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε τον περασμένο μήνα είναι μια παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων.

Η γερμανική κυβέρνηση δήλωσε ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία ευθύνεται για το περαστικό αυτό και διέταξε μια σειρά μέτρων ως απάντηση, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο ενός προξενείου και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.

Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία αναφέρει, σε δήλωσή της, ότι τα μέτρα οδηγούν σε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση.

«Ο Ρώσος πρέσβης απέρριψε εμφατικά τις κατηγορίες του Βερολίνου ως ανυπόστατες, παράλογες και αντίθετες με την κοινή λογική».

«Επεσήμανε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τη γερμανική πλευρά συνιστούν μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση στις ρωσογερμανικές σχέσεις και δεν θα παραμείνουν χωρίς συνέπειες, για τις οποίες η γερμανική κυβέρνηση θα φέρει την πλήρη ευθύνη»

Σημειώνεται πως νωρίτερα και η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, προειδοποίησε πως θα απαντήσει στις «αντιρωσικές ενέργειες» της Γερμανίας.

Οι κατηγορίες της Γερμανίας κατά της Ρωσίας

Σημειώνεται πως στελέχη της γερμανικής κυβέρνησης κατηγόρησαν ευθέως τη Ρωσία για το περιστατικό που έλαβε χώρα στις 4 Αυγούστου, όταν ένα drone, που μετέφερε εκρηκτικό μηχανισμό, ανακαλύφθηκε στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, κοντά σε ουκρανικά αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε: «Δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις».

Ο Βάντεφουλ, με τη σειρά του, ενημέρωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη και ότι θα τερματιστεί επίσης η σύμβαση για το Ρωσικό Σπίτι στο Βερολίνο. Πολλοί έχουν καταγγείλει πως χρησιμοποιείται για κατασκοπεία και για τη διάδοση της ρωσικής προπαγάνδας.