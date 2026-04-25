Μενού

Ουγγαρία: Ο Βίκτορ Όρμπαν έτοιμος να παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα

Ο απερχόμενος εθνικιστής πρωθυπουργός όπως όλα δείχνουν δεν θα είναι στο επόμενο κοινοβούλιο μετά από την ήττα τους στις εκλογές.

Reader symbol
Newsroom
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
  • Α-
  • Α+

Ο απερχόμενος εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι θα παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα, μετά τη συντριπτική εκλογική ήττα της συμμαχίας του έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία.

«Καθώς η έδρα που κέρδισα ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου για την πλατφόρμα Fidesz-KDNP είναι στην πραγματικότητα μια κοινοβουλευτική έδρα για το Fidesz, αποφάσισα να την παραδώσω. Αυτή την ώρα, δεν με χρειάζεται το κοινοβούλιο, αλλά η αναδιοργάνωση του εθνικού στρατοπέδου», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Facebook.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ