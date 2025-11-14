Ουκρανία: 15 τραυματίες και ένας νεκρός από το ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο

Η ευρείας κλίμακας ρωσική επιδρομή με drones και πυραύλους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε έναν θάνατο και 15 τραυματισμούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Οι υπηρεσίες ανέφεραν μέσω Telegram ότι ο απολογισμός της επιδρομής στο Κίεβο είναι «ένας νεκρός και τουλάχιστον 15 τραυματίες», καθώς και ζημιές σε οκτώ από τις δέκα συνοικίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Η περιφέρεια του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στην Ουκρανία, υφίσταται καθημερινά αυτόν τον μήνα μπαράζ ρωσικών επιδρομών με πολλά θύματα από τον άμαχο πληθυσμό και εκτεταμένες ζημιές στις ήδη ταλαιπωρημένες υποδομές από τα 3,5 χρόνια πολέμου και τη σύντομη ρωσική κατοχή το 2022.