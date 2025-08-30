Ουκρανία: Δολοφονήθηκε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Αντρίι Παρούμπι - Το μήνυμα του Ζελένσκι

Ο Ουκρανός βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου, σκοτώθηκε έπειτα από πυροβολισμούς σήμερα στο Λβίβ, στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, έγινε γνωστό από τις ουκρανικές αρχές.

Η ουκρανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ένα περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στο Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε κατόπιν ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.

Επιβεβαιώνοντας την είδηση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο X:

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο, και ο γενικός εισαγγελέας Ρουσλάν Κράβτσενκο μόλις ανακοίνωσαν τις πρώτες γνωστές συνθήκες της φρικτής δολοφονίας στο Λβιβ. Ο Αντρίι Παρούμπι σκοτώθηκε.

Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του. Όλες οι απαραίτητες δυνάμεις και μέσα έχουν εμπλακεί στην έρευνα και την αναζήτηση του δολοφόνου.



Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ