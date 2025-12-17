Μενού

Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλείται μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν πως εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

oykrania-polemos-kievo-revma
Πολίτες περπατούν σε σκοτεινό δρόμο του Κιέβου λόγω διακοπών ρεύματος | @EPA
Εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε στο Κίεβο, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, αφότου οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για επιδρομή εχθρικών drones.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλείται μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν πως εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι να λήξει ο συναγερμός.

Προειδοποίηση για αεροπορικά πλήγματα έχει εκδοθεί επίσης σε περιοχές στα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

