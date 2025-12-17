Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones

Εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε στο Κίεβο, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, αφότου οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για επιδρομή εχθρικών drones.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλείται μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν πως εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.
Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι να λήξει ο συναγερμός.
Προειδοποίηση για αεροπορικά πλήγματα έχει εκδοθεί επίσης σε περιοχές στα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας.
- «Πιθανόν βαλτοί αυτοί που διακινούν τις φήμες»: Η θέση του γνωστού τραγουδιστή περί ασέλγειας
- «Χέρια ψηλά, βγες από το όχημα»: Η στιγμή που συλλαμβάνουν τον γιο του Κατρίνη
- Από περιτονίτιδα πέθανε ο 43χρονος που χτύπησε γιατρό και κατέληξε - Τι αναφέρουν πληροφορίες του Reader
- Κατάπιε την ηρωίνη για να την κρύψει και πνίγηκε: Αδιανόητος θάνατος στη Λευκάδα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.