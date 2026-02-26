Ουκρανία: Επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο - «Μείνετε στα καταφύγια»

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο του Κιέβου, μεταδίδει ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου, έπειτα από τον συναγερμό τον οποίο κήρυξαν οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας ενόψει επιδρομής της Ρωσίας, ώρες προτού διεξαχθούν συνομιλίες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, στο πλαίσιο διπλωματικών διεργασιών προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος που έχει πλέον μπει στον πέμπτο του χρόνο.

«Ο εχθρός επιτίθεται στην πόλη με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και βαλλιστικούς πυραύλους. Η αντιαεροπορική άμυνα έχει αναλάβει δράση. Μείνετε στα καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!», τόνισε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram.

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ζελένσκι

Σε κομβικό σημείο δείχνει να μπαίνει το Ουκρανικό, καθώς ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχε νωρίτερα χθες καθοριστική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως επιβεβαίωσε επισήμως το Κίεβο μέσω του προεδρικού συμβούλου, Ντιμίτρο Λίτβιν.

Το τηλεφώνημα μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς λειτουργεί ως προπομπός κρίσιμων εξελίξεων και συζητήθηκαν ένα «πακέτο ευημερίας» για να βοηθήσουν στην οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας και τις προετοιμασίες για μια πιθανή τριμερή συνάντηση με τη Ρωσία τον Μάρτιο.