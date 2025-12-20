Ουκρανία: Φωτιά σε κεντρική εγκατάσταση φυτικών ελαίων μετά από ρωσική επίθεση

Η Ρωσία συνέχισε και σήμερα τα πλήγματα στην πόλη και τις υποδομές της περιοχής της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, προκαλώντας πυρκαγιά στον μεγαλύτερο τερματικό σταθμό φυτικού λαδιού στη χώρα. ενώ ο απολογισμός από το πλήγμα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής ανήλθε στους οκτώ νεκρούς.

Η Μόσχα εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις στην Οδησσό, πλήττοντας λιμενικές και ενεργειακές υποδομές, γέφυρες και άλλους πολιτικούς στόχους, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

«Η Ρωσία προσπαθεί και πάλι να περιορίσει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα και να μπλοκάρει τις παράκτιες περιοχές μας» κατήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ουρανία: «Πέφτουν» κομβικές υποδομές

Η Μόσχα είχε προειδοποιήσει ότι θα πλήξει τα ουκρανικά λιμάνια, σε αντίποινα για τα πλήγματα του Κιέβου σε δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» της.

«Ο εχθρός καταστρέφει σκόπιμα τις επιμελητειακές υποδομές της περιοχής της Οδησσού και τρομοκρατεί τους αμάχους» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέξιι Κουλέμπα, αναφερόμενος σε μια νέα επίθεση, νωρίς το πρωί, στο γειτονικό λιμάνι του Πιβντένι.

Ένας εργαζόμενος σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που προκλήθηκε στον μεγαλύτερο τερματικό σταθμό φυτικών ελαίων της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε ο Κορνέλι Βρινς, διευθυντής του εμπορικού τμήματος της Allseeds, της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Πλάνα που εστάλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δείχνουν τους πυροσβέστες αντιμέτωπους με τεράστιες φλόγες που περιζώνουν τις πελώριες δεξαμενές με το λογότυπο της εταιρείας και πυκνό μαύρο καπνό να έχει καλύψει την περιοχή.

«Εκατοντάδες τόνοι ηλιέλαιου» χάθηκαν από την πυρκαγιά, είπε ο Βρινς, σημειώνοντας ότι αυτό ήταν το πέμπτο και καταστροφικότερο πλήγμα από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ουκρανία είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στην παραγωγή ηλιέλαιου, όμως ο πόλεμος περιέπλεξε τις εξαγωγές, καθώς έκλεισαν οι θαλάσσιες εμπορικές οδοί της Μαύρης Θάλασσας και εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων σε λιμάνια.

Εξάλλου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν ακόμη χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην περιοχή της Οδησσού, όπου η Μόσχα βάζει στο στόχαστρο τις ενεργειακές υποδομές.

Το Κίεβο από την πλευρά του είπε την Παρασκευή ότι έπληξε, για πρώτη φορά, ένα τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στα «ουδέτερα νερά» της Μεσογείου.