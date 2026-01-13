Ουκρανία: Νύχτα τρόμου από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις

Ρωσικό πλήγμα στα προάστια του Χαρκόβου - της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας - στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στην ομώνυμη περιφέρεια, ο Όλεχ Σινεχούμποφ, μέσω Telegram.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία εξαπέλυσε για ακόμη ένα βράδυ συνδυασμένη νυχτερινή επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, του Κιέβου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Μείνετε σε ασφαλείς τοποθεσίες! Οι Ρώσοι επιτίθενται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους!», τόνισε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, μέσω Telegram.

Παράλληλα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο, επίσης μέσω Telegram, για «εκρήξεις» στην πρωτεύουσα, προσθέτοντας ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να αποκρούσουν την επίθεση.

«Επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση του πολέμου»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατήγγειλαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου τελευταίας γενιάς «Ορέσνικ» από τη Ρωσία στην Ουκρανία, σε μια «επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» του πολέμου.

«Χάρη στην ηγεσία του προέδρου Τραμπ, βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία, από την έναρξη του πολέμου. Παρ’ όλ’ αυτά, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερες επιθέσεις στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης και της εκτόξευσης του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ, που έχει τη δυνατότητα να φέρει πυρηνική κεφαλή, και έπληξε μια ζώνη της Ουκρανίας κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και το ΝΑΤΟ» είπε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Τάμι Μπρους.

«Αυτό συνιστά μια νέα, επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση, την ώρα που οι ΗΠΑ συνεργάζονται με το Κίεβο, με άλλους εταίρους και με τη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος με μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

«Οι δύο πλευρές θα έπρεπε να αναζητήσουν δρόμους για την αποκλιμάκωση, όμως οι ενέργειες της Ρωσίας απειλούν με επέκταση και επίταση του πολέμου», συνέχισε, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι «γελοιοποιεί την υπόθεση της ειρήνης».

Ο πρεσβευτής της Βρετανίας Τζέιμς Καριούκι είπε από την πλευρά του ότι το ρωσικό πλήγμα κοντά στα σύνορα της Πολωνίας είναι «επικίνδυνο, απειλή την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια και ενέχει τον κίνδυνο σοβαρής κλιμάκωσης και λάθους υπολογισμού».

«Η Ουκρανία θα επιβιώσει από αυτή τη νέα επίθεση, όπως και από πολλές άλλες προηγουμένως. Και αν ο πρόεδρος (της Ρωσίας) Πούτιν πιστεύει ότι αυτή η βία θα αποθαρρύνει τους συμμάχους της Ουκρανίας, κάνει λάθος», τόνισε.

Πολλά άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας καταδίκασαν τις επιθέσεις της Ρωσίας που άφησαν χωρίς θέρμανση χιλιάδες ανθρώπους στην ουκρανική πρωτεύουσα. Η πρέσβειρα της Λετονίας Σανίτα Παβλούτα-Ντελάντ έκανε λόγο για «βάρβαρες» επιθέσεις μέσα στον δριμύ χειμώνα.