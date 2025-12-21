Ουκρανία: Πιέζει για διαβουλεύσεις με Ευρώπη ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τάχθηκε σήμερα υπέρ μιας νέας συνάντησης με Ευρωπαίους συμμάχους μετά τις συνομιλίες μεταξύ μιας ουκρανικής αντιπροσωπείας και Αμερικανών στο Μαϊάμι.

«Υπάρχει μια κοινή αίσθηση πως μετά τη δουλειά που έκανε η διπλωματική ομάδα μας στις ΗΠΑ, θα πρέπει τώρα να πραγματοποιήσουμε διαβουλεύσεις με Ευρωπαίους εταίρους σε έναν ευρύτερο κύκλο», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, έπειτα από συνδιάλεξη με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα εργάστηκε με Αμερικανούς διαπραγματευτές και πρόοδος καταγράφεται ταχέως, έγραψε ο Ζελένσκι. Έκανε λόγο για «εποικοδομητικές» διαπραγματεύσεις, όμως δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες και ευχαρίστησε τη Νορβηγία για τη στήριξή της.

Μετά τις συνομιλίες μεταξύ διαπραγματευτών από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ουκρανία στο Βερολίνο την περασμένη Κυριακή και Δευτέρα, οι διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική διευθέτηση εισήλθαν στον επόμενο γύρο στη Φλόριντα αυτό το Σαββατοκύριακο.