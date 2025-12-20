Ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15 στην περιοχή της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι η επίθεση είχε ως στόχο τις λιμενικές υποδομές.

«Ο εχθρός έπληξε τις λιμενικές υποδομές της περιοχής της Οδησσού: επτά νεκροί, 15 τραυματίες», έγραψε ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού Όλεγκ Κίπερ, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αργά το βράδυ, η Ρωσία επιτέθηκε σε λιμενικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού με βαλλιστικούς πυραύλους», έγραψε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσιι Κουλέμπα στο Telegram. «Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν. Περίπου 15 τραυματίστηκαν και λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες».

‼️Russia just murdered 7 people, and injured 15 others in a missile strike on port infrastructure in the Odesa region - Regional Military Administration reported



Bastards! Murderers! Terrorists!

Η Ουκρανία χτύπησε για πρώτη φορά τάνκερ του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας

Υπενθυμίζεται πως χθες το μεσημέρι η Ουκρανία ανακοίνωσε πως χτύπησε για πρώτη φορά πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας «μέσα στα ουδέτερα ύδατα» της Μεσογείου, σύμφωνα με πηγή στους κόλπους των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας SBU.

«Η SBU έπληξε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού αποκαλούμενου 'σκιώδους στόλου', το QENDIL», διευκρίνισε η πηγή σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η Ρωσία χρησιμοποιούσε αυτό το πετρελαιοφόρο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις» και να χρηματοδοτεί «τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Ο εν λόγω αξιωματούχος της SBU διευκρίνισε ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία και ότι το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας είχε τονίσει λίγο αργότερα πως το πλήγμα αυτό θα απαντηθεί άμεσα από τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας του.