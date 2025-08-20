Ουκρανία: Ρωσική επίθεση κατέστρεψε 15.000 βιβλία στο Πανεπιστήμιο του Σούμι

Μια ακόμη σελίδα πολιτιστικής απώλειας γράφτηκε στην Ουκρανία, καθώς η βιβλιοθήκη του Εθνικού Πανεπιστημίου στην πόλη Σούμι καταστράφηκε ολοσχερώς από ρωσική επίθεση τη νύχτα της 18ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Суспільне, η πυρκαγιά κατέστρεψε περίπου 15.000 βιβλία, σημαντικούς τίτλους που αποτελούσαν τον πνευματικό θησαυρό της περιοχής. Η διευθύντρια της βιβλιοθήκης υπενθύμισε πως δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται τέτοια καταστροφή: τον Απρίλιο του 2025, από προηγούμενο βομβαρδισμό, είχαν χαθεί ήδη 45.000 βιβλία, ανάμεσά τους και πρόσφατες προσθήκες των τελευταίων πέντε με έξι ετών.

Η νέα αυτή απώλεια προστίθεται σε μια σειρά πληγμάτων που υπερβαίνουν τα φυσικά κτίρια και υποδομές, θίγοντας τον ίδιο τον ουκρανικό πολιτισμό. Όπως επισημαίνει η πλατφόρμα Читомо, «οι Ρώσοι συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να διαγράψουν τον ουκρανικό πολιτισμό, χτυπώντας τη μνήμη, τη γνώση και τη φωνή ενός λαού που επιμένει να υπάρχει».

Η καταστροφή της βιβλιοθήκης στο Σούμι αναδεικνύει την τραγική διάσταση του πολέμου, που αφορά όχι μόνο τα εδάφη και τις ανθρώπινες ζωές, αλλά και την ίδια την πνευματική κληρονομιά της Ουκρανίας.