Μενού

Ουκρανία: Συνεχίζονται οι «θετικές» συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τους Τόμαχοκ

Η Ουκρανία ζήτησε από τη Σουηδία να αρχίσει εκπαίδευση ουκρανών πιλότων στα σουηδικά μαχητικά Gripen το συντομότερο, τόνισε ο υπουργός Άμυνας  της χώρας.

Reader symbol
Newsroom
ουκρανια οπλα
Ουκρανοί στρατιώτες φρουρούν πολεμοφόδια | AP - Efrem Lukatsky
  • Α-
  • Α+

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας συνεχίζει να διεξάγει «θετικές» συνομιλίες με αυτήν των ΗΠΑ για την πιθανότητα να αγοράσει πυραύλους κρουζ τύπου Τόμαχοκ καθώς και άλλα οπλικά συστήματα μακρού βεληνεκούς, δήλωσε η Όλχα Στεφανίσινα, πρεσβεύτρια του Κιέβου στην Ουάσιγκτον, στο πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg.

Μόλις την Κυριακή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν εξετάζει το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να προμηθεύσει στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τέτοιους πυραύλους.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Ουκρανίας ζήτησε από αυτήν της Σουηδίας να αρχίσει εκπαίδευση ουκρανών χειριστών και τεχνικών στα μαχητικά αεροσκάφη  JAS  39  Gripen το συντομότερο δυνατόν, δήλωσε χθες Πέμπτη το βράδυ ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Ντένις Σμίχαλ.

Ο κ. Σμίχαλ τόνισε σε δημοσιογράφους έχοντας δίπλα του τον σουηδό ομόλογό του Πολ Γιόνσον ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να στείλει προσωπικό σε σουηδικές βάσεις για να εκπαιδευτεί στα μαχητικά του τύπου αμέσως.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ