Μενού

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Μίλησα με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, στο πλευρό των μελών μας σε κάθε απειλή»

Το μήνυμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το μήνυμα που έστειλε στον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Reader symbol
Newsroom
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Η πρόεδρος της Κομισιόν | AP Photos
  • Α-
  • Α+

Επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως ανακοίνωσε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Η επικοινωνία μεταξύ σου έγινε με αφορμή το ύποπτο πλήγμα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος τα μεσάνυχτα στη βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Στην ανάρτηση της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε πως ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο στόχος, η ΕΕ στέκεται συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Μίλησα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ο οποίος με ενημέρωσε για το μοναδικό περιστατικό που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα και αφορούσε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο στόχος, επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή».


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ