Παγκόσμια είναι η κινητοποίηση αλληλεγγύης προς τον λαό της Βενεζουέλας ενώ χιλιάδες είναι και οι διασώστες που καταφθάνουν στη χώρα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων κάτω από τα συντρίμμια.

Όπως αναφέρει η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, σύμφωνα με το BBC, «προτεραιότητα» είναι η διάσωση όσων είναι ακόμα ζωντανοί.

Το «πιο στρατηγικό πράγμα» είναι η διάσωση των ανθρώπων που είναι ακόμα ζωντανοί, αυτή «είναι η προτεραιότητά μας», λέει. «Έχουμε πίστη και ελπίδα ότι θα τους σώσουμε», προσθέτει.

Στο μεταξύ, σχεδόν 2.000 διεθνείς διασώστες έφτασαν αεροπορικώς στη Βενεζουέλα.

Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, λέει ότι η παγκόσμια αντίδραση στους θανατηφόρους σεισμούς ήταν «πραγματικά καλή».

Με ομάδες που συρρέουν από τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Αμερική, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, «η πολιτική περνά σε δεύτερη μοίρα σε αυτό το σημείο», λέει στο Today.

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Ο Φλέτσερ τονίζει ότι ο ΟΗΕ έχει αναπτύξει αυτή τη στιγμή 39 ομάδες διάσωσης και σχεδόν 2.000 διεθνείς διασώστες σπεύδουν στη Βενεζουέλα για να βοηθήσουν.

Οι ομάδες του ΟΗΕ έχουν επίσης 111 σκύλους διάσωσης. Η ισχυρή τους αίσθηση όσφρησης και η ικανότητά τους να κατευθύνονται σε δύσβατα εδάφη καθιστούν τα σκυλιά εξαιρετικά σημαντικά στην έρευνα και διάσωση.

Στο μεταξύ, ο τελευταίος απολογισμός των Αρχών κάνει λόγο για τουλάχιστον 920 νεκρούς.

Ανάμεσά τους είναι και αρκετοί ξένοι υπήκοοι:

28 Πορτογάλοι, επτά Κινέζοι, πέντε Ισπανοί (ενώ 119 αγνοούνται), δύο Βραζιλιάνοι και ένας Ιταλοβενεζουελάνος πολίτης.

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Σήμερα είναι μια «κρίσιμη ημέρα» για την έρευνα και διάσωση, λέει ο Τομ Φλέτσερ.

Μιλώντας στο πρόγραμμα Today του Radio 4, αναφέρει ότι οι διασώστες «ενθουσιάζονται λεπτό με λεπτό, ώρα με την ώρα, από τον ήχο των επιζώντων κάτω από τα ερείπια», προσθέτοντας: «Το χειρότερο είναι όταν αυτές οι φωνές σιωπούν».

Ο ακριβής αριθμός των αγνοουμένων είναι ασαφής. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ανέφερε τον αριθμό σε 172 στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή της την Παρασκευή, αλλά άλλοι λένε ότι είναι πιθανό να είναι πολύ υψηλότερος.

Μιλώντας ξεχωριστά στο AFP, η Φλέτσερ λέει ότι περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Μια ιστοσελίδα αγνοουμένων, που λειτουργεί από πολίτες, ανεβάζει επίσης τον αριθμό σε δεκάδες χιλιάδες, αναφέροντας περισσότερους από 54.000 ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε μέλη των οικογενειών τους.

Η ιστοσελίδα δείχνει επίσης ότι έχουν εντοπιστεί 12.215 άνθρωποι, αλλά δεν αποκαλύπτει σε ποια κατάσταση βρέθηκαν.