Παγκόσμια κυβερνοεπίθεση σε μεγάλα αεροδρόμια: Χάος σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Κυβερνοεπίθεση σε πάροχο υπηρεσιών υπεύθυνο για τα συστήματα check-in και επιβίβασης προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων του Χίθροου στο Λονδίνο, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, οδηγώντας σε καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, σύμφωνα με ανακοινώσεις των διαχειριστών.

Η επίθεση αχρήστευσε τα αυτοματοποιημένα συστήματα, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες check-in και επιβίβασης να πραγματοποιούνται μόνο χειροκίνητα, ανακοίνωσε το αεροδρόμιο Βρυξελλών.

«Αυτό έχει σημαντική επίδραση στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις», αναφέρεται σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου. «Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν».

Το Χίθροου προειδοποίησε επίσης για καθυστερήσεις που σχετίζονται με «τεχνικό πρόβλημα» σε τρίτο πάροχο. Οι επιβάτες με προγραμματισμένες πτήσεις για το Σάββατο κλήθηκαν από τα επηρεαζόμενα αεροδρόμια να επιβεβαιώσουν το ταξίδι τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

«Λόγω τεχνικού προβλήματος σε πάροχο συστήματος που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, παρατηρούνται μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για μια άμεση λύση», ανέφερε το αεροδρόμιο του Βερολίνου σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.

Στο Βερολίνο, το αεροδρόμιο Berlin Brandenburg (BER) ενημέρωσε τους επιβάτες ότι εξαιτίας του τεχνικού προβλήματος σε ευρωπαϊκό πάροχο συστημάτων «παρατηρούνται μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στα σημεία check-in», ενώ διαβεβαίωσε πως καταβάλλονται προσπάθειες για γρήγορη επίλυση.

Η κυβερνοεπίθεση προκάλεσε ήδη ακυρώσεις και μεγάλες καθυστερήσεις πτήσεων, με χιλιάδες επιβάτες να ταλαιπωρούνται.

Περιορισμένη η έκταση της επίθεσης

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης ανακοίνωσε ότι δεν έχει επηρεαστεί από την κυβερνοεπίθεση, ενώ οι αρχές εξετάζουν την πλήρη έκταση του περιστατικού και τα κίνητρα πίσω από την επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τους δράστες.