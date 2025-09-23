Παγκόσμιο σοκ: Η Χαμάς εκτέλεσε δημόσια τρεις Παλαιστίνιους - «Η προδοσία δεν θα μείνει ατιμώρητη» - Σκληρό βίντεο

Ένα απάνθρωπο και σοκαριστικό βίντεο βλέπει τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητας, με τη δημόσια εκτέλεση τριών Παλαιστινίων στη Γάζα, από μέλη της Χαμάς, καθώς θεωρήθηκαν «προδότες».

Στο σκληρό βίντεο, οι τρεις Παλαιστίνιοι απεικονίζονται δεμένοι, γονατισμένοι και με καλυμμένα μάτια, την ώρα που οι τρομοκράτεες της Χαμάς στέκονται από πάνω τους φωνάζοντας συνθήματα κατά των «προδοτών» και του Ισραήλ.

Τα θύματα εκτελέστηκαν επειδή κατηγορούνταν για συνεργασία με τις ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Η εκτέλεση φέρεται να πραγματοποιήθηκε σε δρόμο έξω από το νοσοκομείο Shifa, στην καρδιά της πόλης της Γάζας, ένα σημείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της ισραηλινής χερσαίας επίθεσης. Το BBC Verify έχει επιβεβαιώσει τη γεωγραφική τοποθεσία του περιστατικού.

«Είναι συνεργάτες του Ισραήλ και πρόδωσαν την πατρίδα τους, έδωσαν χέρι στην κατοχή να σκοτώσουν τον λαό τους», φώναζαν οι ένοπλοι πριν την εκτέλεση. Μετά τις πυροβολισμούς, τα πτώματα των τριών Παλαιστινίων αφέθηκαν στο σημείο, με γραπτά μηνύματα πάνω τους που έγραφαν: «Η προδοσία δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Σύμφωνα με τη οργάνωση, στην εκτέλεση συμμετείχαν και μέλη της Ισλαμική Τζιχάντ και των ταξιαρχιών των Μουτζαχεντίν.

Τον περασμένο Μάιο, όπως αναφέρει το BBC, μαχητές της Χαμάς φέρονται να εκτέλεσαν τέσσερις ακόμη Παλαιστίνιους με την κατηγορία ότι λεηλάτησαν φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας.