Παίζει «κρυφτό» ο Τραμπ; Η αινιγματική φωτογραφία του Λευκού Οίκου που «τρέλανε» το Χ

Ένα ιδιότυπο διαδικτυακό... κρυφτό φαίνεται πως έχει ξεκινήσει ο Λευκός Οίκος μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X, προκαλώντας «βροχή» σχολίων και θεωριών συνωμοσίας από τους χρήστες.

Αφορμή στάθηκε μια άκρως αινιγματική ανάρτηση που περιλαμβάνει μια εντελώς θολή φωτογραφία. Στη μυστηριώδη εικόνα, η φιγούρα που αχνοφαίνεται μοιάζει να ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο η ανάλυση της φωτογραφίας να επιτρέπει την απόλυτη και ξεκάθαρη ταυτοποίησή του.

Το πραγματικό μυστήριο, ωστόσο, κρύβεται στο timing της συγκεκριμένης ανάρτησης. Αυτή η θολή εικόνα έρχεται να λειτουργήσει σχεδόν συμβολικά, καθώς «κουμπώνει» απόλυτα με το εξίσου... θολό τοπίο που επικρατεί γύρω από τη διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Την ώρα που η Ουάσινγκτον εκπέμπει συνεχώς αντικρουόμενα μηνύματα, είναι γνωστό πως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη αποστείλει ένα ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων προς το Ιράν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Παρόλα αυτά, ο ίδιος φρόντισε νωρίτερα σήμερα να περιπλέξει ξανά την κατάσταση, δηλώνοντας με νόημα πως πλέον δεν είναι σίγουρος «εάν οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμφωνία».