Ένας άνδρας είκοσι οκτώ ετών έβαλε φωτιά, σήμερα (20/08) το μεσημέρι, σε κάδο απορριμμάτων που βρίσκεται δίπλα σε τσεκ ιν επιβατών, στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου.

Οι υπεύθυνοι ασφάλειας του αεροδρομίου κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες αλλά αμέσως μετά, ο άνδρας άρχισε να καταστρέφει με σφυρί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονταν στους γκισέδες.

Questa mattina, al terminal 1 della Malpensa, un africano ha prima sfasciato i monitor dei check-in con un martello e poi ha dato fuoco ai cestini dei rifiuti. pic.twitter.com/EFxJ6Z6QG7 — Francesca Totolo (@fratotolo2) August 20, 2025

Το συγκεκριμένο τμήμα του αεροδρομίου εκκενώθηκε προσωρινά και σημειώθηκε καθυστέρηση στις προγραμματισμένες πτήσεις. Ο εικοσιοκτάχρονος δράστης, ο οποίος είναι πρόσφυγας με καταγωγή από το Μάλι, συνελήφθη από την αστυνομία.