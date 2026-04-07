Πάπας Λέων ΙΔ': Καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να τερματίσουν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έως το Πάσχα

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν θα μπορούσε να λάβει τέλος πριν από το Πάσχα, σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, κατά την αποχώρησή του από την παπική κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο, έξω από τη Ρώμη, την Τρίτη 7 Απριλίου.

«Πληροφορούμαι ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πρόσφατα πως επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμο», ανέφερε ο Αμερικανικής καταγωγής ποντίφικας, Πάπας Λέων ΙΔ΄. «Ελπίζω να αναζητά μια διέξοδο απεμπλοκής», πρόσθεσε.

Ο Λέων κάλεσε όλους τους παγκόσμιους ηγέτες να εκκινήσουν την διαδικασία διαλόγου και να αναζητήσουν «τρόπους μείωσης της βίας», ώστε «η ειρήνη, ιδιαίτερα το Πάσχα, να κυριαρχήσει στις καρδιές μας».

Οι δηλώσεις του έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, της ιερότερης περιόδου του έτους για τους Χριστιανούς, την οποία χαρακτήρισε «χρόνο ειρήνης και περισυλλογής».

Την Κυριακή των Βαΐων, ο ποντίφικας τόνισε ότι ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές όσων προκαλούν πολέμους ή επικαλούνται τη θρησκεία για να δικαιολογήσουν τη βία, προσευχόμενος ιδιαίτερα για τους Χριστιανούς στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ηγέτες από όλες τις πλευρές της σύγκρουσης με το Ιράν έχουν χρησιμοποιήσει τη θρησκεία για να δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ, ιδίως ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, έχουν επικαλεστεί τη χριστιανική τους πίστη παρουσιάζοντας τον πόλεμο ως προσπάθεια ενός χριστιανικού έθνους να επικρατήσει επί των αντιπάλων του μέσω στρατιωτικής ισχύος.

Παράλληλα, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας έχει χαρακτηρίσει την εισβολή της χώρας στην Ουκρανία ως «ιερό πόλεμο» εναντίον μιας Δύσης που θεωρεί ότι έχει παρακμάσει ηθικά.