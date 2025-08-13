Παράξενο φαινόμενο στις ΗΠΑ: Κουνέλια έβγαλαν «πλοκάμια» στο πρόσωπο λόγω ιού

Ένα περίεργο φαινόμενο παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Κολοράντο των ΗΠΑ, όπου οι κάτοικοι του Φορτ Κόλινς είδαν ότι τα κουνέλια στις γειτονιές τους έχουν «βγάλει» κάτι σαν «πλοκάμια», λόγω ενός ιού.

Κάτοικοι της γειτονιάς του Κολοράντο τοποθετήθηκαν σχετικά με το ασυνήθιστο φαινόμενο στις ΗΠΑ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είναι σαν μια φουσκάλα που μοιάζει με εφελκίδα στο πρόσωπό τους», την ώρα που οι φωτογραφίες με τα κουνέλια κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

«Φαίνεται σαν μαύρα αγκάθια ή μαύρες οδοντογλυφίδες να προεξέχουν γύρω από το στόμα του ή το στόμα της», είπε η Σούζαν Μάνσφιλντ. Η ίδια κάτοικος συμπλήρωσε ότι εντόπισε ένα διαφορετικό κουνέλι στην αυλή της τα τελευταία χρόνια.

ΗΠΑ: Τι έχουν τα κουνέλια

«Αν έχουν πανούκλα ή αν έχουν κάτι για το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε» είπε άλλος κάτοικος για τα κουνέλια στις ΗΠΑ.

Το Colorado Parks and Wildlife επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ιό, αλλά δεν είναι μεταδοτικός σε άλλα ζώα. Είπαν ότι οι άνθρωποι πρέπει να αφήνουν τα ζώα ήσυχα, όπως πρέπει να κάνουν γενικά με όλα τα άγρια ζώα.

Με πληροφορίες από KUSA