Παρελθόν το Antico Caffè Greco της Ρώμης: Λουκέτο στο ιστορικό στέκι με ελληνικές «ρίζες»

Το Antico Caffè Greco, ένα από τα ιστορικότερα καφέ της Ρώμης, έβαλε λουκέτο μετά από πολύχρονη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στους διαχειριστές του και το ίδρυμα που κατέχει το κτήριο, το Νοσοκομείο των Ισραηλιτών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας επικύρωσε την απόφαση για λήξη της μίσθωσης, επιστρέφοντας τα κλειδιά του ακινήτου στους ιδιοκτήτες και βάζοντας τέλος σε μια υπόθεση που εκκρεμούσε από το 2017.

Οι διαχειριστές του καφέ, Φλάβια Ιότσι και Κάρλο Πελεγκρίνι, αντιστέκονταν επί χρόνια στις προσπάθειες έξωσης, καθώς η λήξη της σύμβασης συνοδεύτηκε από εκτόξευση του ενοικίου. από 17.000 ευρώ μηνιαίως σε 150.000.

Antico Caffè Greco: Το τέλος μιας εποχής

Τώρα, το μέλλον του καφέ που λειτουργεί από το 1760, προβάλλει αβέβαιο. Ο επίτροπος του Νοσοκομείου των Ισραηλιτών, Αντόνιο Μαρία Λεοτσάππα, δήλωσε ότι «προτεραιότητα είναι να ανοίξει ξανά το Caffè Greco» και πως θα γίνουν εντατικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία του χώρου.

Στη Βία Κοντότι, έναν από τους πιο εμβληματικούς δρόμους της Ρώμης, το καφέ αποτελούσε ζωντανό κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ιστορίας.

Ιδρύθηκε από τον Έλληνα Νικόλα ντέλα Μανταλένα, ο οποίος οραματίστηκε έναν χώρο για καλλιτέχνες και διανοουμένους κοντά στην Πιάτσα ντι Σπάνια.

Στα μαρμάρινα τραπέζια του έγραψε ο Γκόγκολ αποσπάσματα από τις Νεκρές Ψυχές, συζητούσε ο Σοπενχάουερ, φιλοσοφούσε ο Νίτσε, ενώ σύχναζαν ο Γκαίτε, ο Μπάιρον, ο Κιτς, ο Μπωντλαίρ, ο Σταντάλ, ο Άντερσεν, ο Μοράβια και πολλοί άλλοι.