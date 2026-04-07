Πασχαλινά αυγά και eBay: Ο Τραμπ είπε στα παιδιά να πουλήσουν τα αυτόγραφά του για 25.000 δολάρια

Πασχαλινό show Τραμπ στον Λευκό Οίκο καθώς είπε στα παιδιά να πουλήσουν τα αυτόγραφά του στο eBay για 25.000 δολάρια και χλεύασε τον Μπάιντεν.

Ούτε τα πασχαλινά αυγά ούτε τα... κουνελάκια του Λευκού Οίκου μπόρεσαν να κρατήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ μακριά από το αγαπημένο του θέμα: το χρήμα! Ακόμη και με φόντο τις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος βρήκε τον τρόπο να στήσει το δικό του επιχειρηματικό «σόου» στην παραδοσιακή γιορτή του egg roll.

Πλαισιωμένος από τη σύζυγό του, Μελάνια, και έναν πασχαλινό λαγό, ο Τραμπ βρέθηκε στους κήπους της προεδρικής κατοικίας και έδωσε στα παιδιά που έπαιζαν την απόλυτη... επενδυτική συμβουλή:

«Παιδιά, θα μπορούσα να σας υπογράψω αυτόγραφα και μετά, απόψε κιόλας, να τα πουλήσετε στο eBay για 25.000 δολάρια!»

Φυσικά, από το πασχαλινό μενού δεν θα μπορούσε να λείπει το καρφί για τον προκάτοχό του. Ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να χλευάσει τον Τζο Μπάιντεν μπροστά στο κοινό, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ο Μπάιντεν θα χρησιμοποιούσε το αυτόματο στιλό [autopen]. Ήταν ανίκανος να υπογράψει το όνομά του, γι' αυτό και τον ακολουθούσαν με αυτό το μεγάλο μηχάνημα. Και ξέρετε πώς το έλεγαν; Autopen!».

 

