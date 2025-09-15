Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Αυτή την ώρα στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συνάντηση που έχει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική πρωτεύουσα της Ουάσινγκτον.

Στις 14.00 το μεσημέρι τοπική ώρα κατέφθασε όπως ήταν προγραμματισμένο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Λευκό Οίκο προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Βαρθολομαίος: Η άφιξη και η συνοδεία του

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχτηκε στην είσοδο η υπεύθυνη πρωτοκόλλου του Λευκού Οίκου, Μόνικα Κρόουλι, αναφέρει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνοδεύει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος και ο Μέγας Εκκλησιάρχης και Διευθυντής του Πατριαρχικού Γραφείου πατέρας Αέτιος.