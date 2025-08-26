Πειραιάς: Νεκρός 58χρονος οδηγός ταξί στο λιμάνι - Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς, σύμφωνα με το Λιμενικό κατά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου και στο πλαίσιο εκτέλεσης μέτρων τάξης, εντοπίστηκε ταξί με τον 58χρονο ημεδαπό οδηγό του, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όχημα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Προανάκριση για την υπόθεση διεξάγει το Α' Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.