Πειραιάς: Νεκρός 58χρονος οδηγός ταξί στο λιμάνι - Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Νεκρός εντοπίστηκε από λιμενικούς ένας 58χρονος οδηγός ταξί στο λιμάνι του Πειραιά.

Ταξί στο λιμάνι του Πειραιά
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς, σύμφωνα με το Λιμενικό κατά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου και στο πλαίσιο εκτέλεσης μέτρων τάξης, εντοπίστηκε ταξί με τον 58χρονο ημεδαπό οδηγό του, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όχημα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Προανάκριση για την υπόθεση διεξάγει το Α' Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

