Πενσυλβάνια: Μακελειό στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης – Τρεις ένστολοι νεκροί

Οπλοφόρος άνοιξε πυρ χθες Τετάρτη στην Πενσυλβάνια εναντίον πέντε αστυνομικών, σκοτώνοντας τρεις και τραυματίζοντας άλλους δύο, προτού πέσει νεκρός, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πολιτείας των ανατολικών ΗΠΑ.

«Πέντε μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης τραυματίστηκαν από πυρά (...) τρία θανάσιμα», είπε ο Κρίστοφερ Πάρις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που αναμεταδόθηκε απευθείας από τηλεοπτικούς σταθμούς.

Διευκρίνισε πως οι δυο αστυνομικοί που επέζησαν διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και βρίσκονται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση».

Ο δράστης χτυπήθηκε από πυρά των αστυνομικών και είναι επίσης νεκρός, συμπλήρωσε.

Three officers were killed and two critically injured in North Codorus Township, Pennsylvania, after a gunman opened fire while police served a warrant.



The suspect died from a self-inflicted gunshot. A school district briefly sheltered in place. #Pennsylvania pic.twitter.com/ZIDxIYenhN — BPI News (@BPINewsOrg) September 17, 2025

Το επεισόδιο εκτυλίχτηκε χθες μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) στην κοινότητα Κοντόρους, στην κομητεία της Υόρκης, περίπου 185 χιλιόμετρα δυτικά της Φιλαδέλφειας.

Οι αστυνομικοί είχαν πάει στην περιοχή στο πλαίσιο έρευνας για ενδοοικογενειακή βία όταν έγιναν στόχος πυρών.

🚨 York County, PA: Five police officers shot in North Codorus Township; three in grave condition. Suspected shooter dead from self-inflicted gunshot.#PoliceShooting #Pennsylvania #LawEnforcement #BreakingNews pic.twitter.com/bpAxbHL0Ip — Conflicthistory and News (@news_and32812) September 17, 2025

Παρών στη συνέντευξη Τύπου, ο κυβερνήτης της πολιτείας Τζος Σαπίρο έκανε λόγο για «απόλυτα τραγική και συνταρακτική ημέρα για την κομητεία της Υόρκης και όλη την Πενσυλβάνια».