Πεντάγωνο: Μπλόκο σε φωτορεπόρτερ γιατί ο Hegseth δεν βγήκε «φωτογενής»

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ απαγόρευσε την παρουσία φωτογράφων του Τύπου σε ενημερώσεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, για λόγους...φωτογένειας.

Συγκεκριμένα, η απαγόρευση, σύμφωνα με την Washington Post, αφού δημοσίευσαν φωτογραφίες του υπουργού Άμυνας Pete Hegseth που το επιτελείο του θεώρησε «μη κολακευτικές», σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την απόφαση και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας από φόβο αντιποίνων.

Η ενημέρωση της 2ας Μαρτίου πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά από κοινή στρατιωτική επιχείρηση που σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμανεί στις 28 Φεβρουαρίου.

Ήταν επίσης η πρώτη φορά που ο υπουργός Άμυνας εμφανίστηκε στο βήμα της αίθουσας ενημερώσεων από τις 26 Ιουνίου.

Πολλά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το Associated Press, το Reuters και το Getty Images, έστειλαν φωτογράφους για να καλύψουν την ενημέρωση του Hegseth και του προέδρου του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγού Dan Caine.

Ωστόσο, μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών, οι οποίες έχουν μεγάλη απήχηση επειδή διατίθενται με άδεια χρήσης σε μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμ, μέλη του επιτελείου του Hegseth φέρεται να είπαν σε συναδέλφους τους ότι δεν τους άρεσε ο τρόπος με τον οποίο εμφανιζόταν ο υπουργός στις εικόνες.

Έτσι, οι συνεργάτες του αποφάσισαν να αποκλείσουν τους φωτογράφους από τις δύο επόμενες ενημερώσεις στο Πεντάγωνο, στις 4 και 10 Μαρτίου, σύμφωνα με τα δύο άτομα που γνωρίζουν την απόφαση.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Kingsley Wilson ανέφερε:

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Anna Kelly αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του Hegseth να αποκλείσει τους δημοσιογράφους.

Ο Hegseth, πρώην παρουσιαστής του Fox News, έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τον Τύπο από τότε που επιβεβαιώθηκε στη θέση του στην αρχή της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η ένταση κορυφώθηκε τον Οκτώβριο, όταν εκατοντάδες διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι του Πενταγώνου παρέδωσαν τις διαπιστεύσεις τους και δεκάδες αποχώρησαν από το κτίριο, αρνούμενοι να υπογράψουν μια πολιτική που απαγόρευε στους δημοσιογράφους να ζητούν οποιαδήποτε πληροφορία που δεν είχε εγκριθεί από την κυβέρνηση.

Η The New York Times και ένας από τους δημοσιογράφους της, ο Julian E. Barnes, έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αυτή παραβιάζει τις συνταγματικές εγγυήσεις για την ελευθερία του Τύπου και τη δίκαιη διαδικασία. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και ένας ομοσπονδιακός δικαστής στην Washington εξετάζει αιτήματα για συνοπτική απόφαση μετά τις προφορικές αγορεύσεις της Παρασκευής.

Παραμένει ασαφές αν μια συγκεκριμένη φωτογραφία, ή το σύνολο των φωτογραφιών της ημέρας, προκάλεσε την ενόχληση του επιτελείου του Hegseth. Όταν φωτογράφοι εμφανίστηκαν στην ενημέρωση της περασμένης Τετάρτης, δεν τους επετράπη η είσοδος, σύμφωνα με δύο ακόμη άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση και μίλησαν επίσης υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Από τότε, μόνο οι επίσημοι φωτογράφοι του Υπουργείου Άμυνας έχουν άδεια να βρίσκονται στις ενημερώσεις.