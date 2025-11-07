Πέντε νεκροί στο Βιετνάμ από τον τυφώνα Καλμάγκι

Ο τυφώνας Καλμάγκι, που έπληξε χθες Πέμπτη το Βιετνάμ, άφησε πίσω πέντε νεκρούς στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας, σύμφωνα με απολογισμό ο οποίος δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το υπουργείο Περιβάλλοντος και κάνει επίσης λόγο για επτά τραυματίες.

Οι θάνατοι καταγράφτηκαν στις επαρχίες Κουάνγκ Νάι, Τζα Λάι και Ντακ Λακ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο Καλμάγκι είχε ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 188 ανθρώπους στις Φιλιππίνες προτού συνεχίσει την καταστροφική πορεία του προς δυτική κατεύθυνση.

