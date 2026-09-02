Το Περού διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν

Η κυβέρνηση του Περού, που ευθυγραμμίζεται με αυτήν των ΗΠΑ, προχωρά στη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με το Ιράν, που κατηγόρησε για «κλιμάκωση των συγκρούσεων» στη Μέση Ανατολή και τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, θαλάσσιου περάσματος στρατηγικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων, γνωστοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών.

«Στη βάση της ιστορικής ειρηνιστικής τάσης» της, η κυβέρνηση του Περού «έλαβε την απόφαση να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις της με την Ισλαμική Δημοκρατία του Περού», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της περουβιανής διπλωματίας.

Το Ιράν επιτέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, έπειτα από νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο έδαφός του, το δεύτερο μέσα σε μερικά 24ωρα.

«Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», συμπεριλαμβανομένων «εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων», ανέφερε μέσω X το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ανακοινώνοντας το πέρας του κύματος βομβαρδισμών.

Το Ιράν έκανε γνωστό ότι διεξήγαγε «αποφασιστική επιχείρηση σε αντίποινα», βάζοντας στο στόχαστρο «βάσεις και συμφέροντα» των ΗΠΑ στην περιοχή με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κατόπιν ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν.

Αν η Τεχεράνη «ανταποδώσει αυτή την εντελώς δικαιολογημένη επίθεση, θα χτυπηθεί ξανά, πολύ πιο σκληρά και πιο δυνατά», απείλησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.