Περού: Προσωρινή αναβολή στην αγορά F-16 από τις ΗΠΑ

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος του Περού, ο Χοσέ Μαρία Μπαλκάσαρ, ανακοίνωσε χθες Τρίτη την αναβολή της αγοράς μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 από τις ΗΠΑ, κρίνοντας πως η απόφαση αυτή επαφίεται στην επόμενη κυβέρνηση, που θα αναλάβει τα καθήκοντά της τον Ιούλιο.

Η εξέλιξη καταγράφεται καθώς στη χώρα μένει να διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών τον Ιούνιο, εν μέσω - χρόνιας - πολιτικής αστάθειας.

«Η σύμβαση αυτή θα αναβληθεί, ώστε να είναι ο νέος ή η νέα πρόεδρος που θα εκλεγεί εκείνος ή εκείνη που θα οριστικοποιήσει αυτού του είδους τις αγορές», εξήγησε ο υπηρεσιακός πρόεδρος Μπαλκάσαρ, βετεράνος πολιτικός που ανήκει στην περουβιανή αριστερά, στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.

Η συμφωνία των περουβιανών αρχών με την αμερικανική κατασκευάστρια του τύπου μαχητικού πολλαπλών ρόλων, τη Lockheed Martin, ήταν προγραμματισμένο να υπογραφτεί στη Λίμα στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, την Παρασκευή, κατά δημοσιεύματα του Τύπου.

Την ίδια ημέρα, ο αμερικανός πρεσβευτής στο Περού, ο Μπερνάρντο Ναβάρο, διεμήνυσε μέσω X ότι «αν διαπραγματευτείτε με κακή πίστη με τις ΗΠΑ και υπονομεύσετε αμερικανικά συμφέροντα (...) να είστε βέβαιοι ότι θα χρησιμοποιήσω όλα τα εργαλεία που έχω στη διάθεσή μου για να προστατεύσω και να προωθήσω την ευημερία και την ασφάλεια της χώρας μου και της περιφέρειας».

«Δεν έχουμε προχωρήσει στην αγορά ακόμη», αντέτεινε ο υπηρεσιακός πρόεδρος Μπαλκάσαρ, η θητεία του οποίου άρχισε τον Φεβρουάριο και θα ολοκληρωθεί την 28η Ιουλίου.

Ο κ. Μπαλκάσαρ είναι ο όγδοος αρχηγός του κράτους του Περού τα τελευταία δέκα χρόνια.

Τον Οκτώβριο του 2024, η χώρα προκήρυσσε διεθνή διαγωνισμό για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας της, αναγγέλλοντας την απόκτηση 24 σύγχρονων μαχητικών έναντι 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στις προσφορές που είχαν υποβληθεί συγκαταλέγονταν δύο από ευρωπαϊκές κατασκευάστριες, αντίστοιχα για μαχητικά των τύπων Rafale (Dassault Aviation, Γαλλία) και Gripen (SAAB, Σουηδία). Τελικά, τον Φεβρουάριο, η επιτροπή που ανέλαβε να εξετάσει τις προσφορές επέλεξε την αμερικανική.

Κατά δημοσιεύματα του ειδικού Τύπου, η πολεμική αεροπορία του Περού χρησιμοποιεί σήμερα μαχητικά παλαιότερης τεχνολογίας, ιδίως 11 Mirage 2000 (Ντασό), ενώ διαθέτει ακόμη σοβιετικού σχεδιασμού MiG-29 (Μικογιάν) και Su-25 (Σουχόι), που είχαν αποκτηθεί από τη Λευκορωσία το 1997, αλλά τα περισσότερα έχουν τεθεί εκτός υπηρεσίας ή βρίσκονται αποθηκευμένα σε υπόστεγα, στην εφεδρεία.