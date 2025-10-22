Περού: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Λίμα λόγω βίας

Ο μεταβατικός πρόεδρος του Περού Χοσέ Χερί ανακοίνωσε χθες Τρίτη την επιβολή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στην πρωτεύουσα Λίμα και το κοντινό μεγάλο λιμάνι Καγιάο, για την αντιμετώπιση του κύματος βίαιων εγκλημάτων και εκβιάσεων που αποδίδονται στο οργανωμένο έγκλημα, με σύντομο διάγγελμά του που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση.
«Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο, τίθεται σε ισχύ τα μεσάνυχτα (σ.σ. της Τρίτης προς Τετάρτη τοπική ώρα, δηλαδή στις 08:00 ώρα Ελλάδας) για 30 ημέρες στη μητροπολιτική Λίμα και στο Καγιάο», ανέφερε ο πρόεδρος Χερί.
