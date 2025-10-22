Μενού

Περού: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Λίμα λόγω βίας

Σε ισχύ για 30 μέρες σε Λίμα και Καγιάο.

Reader symbol
Newsroom
Περού Λίμα Κατάσταση έκτακτης ανάγκης
x.com
  • Α-
  • Α+

Ο μεταβατικός πρόεδρος του Περού Χοσέ Χερί ανακοίνωσε χθες Τρίτη την επιβολή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στην πρωτεύουσα Λίμα και το κοντινό μεγάλο λιμάνι Καγιάο, για την αντιμετώπιση του κύματος βίαιων εγκλημάτων και εκβιάσεων που αποδίδονται στο οργανωμένο έγκλημα, με σύντομο διάγγελμά του που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση.

«Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο, τίθεται σε ισχύ τα μεσάνυχτα (σ.σ. της Τρίτης προς Τετάρτη τοπική ώρα, δηλαδή στις 08:00 ώρα Ελλάδας) για 30 ημέρες στη μητροπολιτική Λίμα και στο Καγιάο», ανέφερε ο πρόεδρος Χερί.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ