Περσικός Κόλπος: Περίπου 1.150 πλοία παραμένουν αποκλεισμένα

Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία διαφόρων τύπων παραμένουν αποκλεισμένα στον Κόλπο, παρά την αμερικανοϊρανική συμφωνία-πλαίσιο με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υποδεικνύει ανάλυση της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz που επικαλείται σήμερα το Γερμανικό Πρακτορείο.

Η μεγαλύτερη γερμανική ασφαλιστική υπολογίζει πως η αξία των αποκλεισμένων πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των φορτίων τους, ανέρχεται σε χονδρικά 125 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ακόμη κι αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική. «Η ναυτιλία παραμένει όμηρος αυτού του πολέμου», συνοψίζει ο Γιούστους Χάινριχ, ειδικός σε ζητήματα ασφάλισης πλοίων στην εταιρεία.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν πως κατέληξαν σε συμφωνία - πλαίσιο την περασμένη εβδομάδα, όμως τα ρίσκα για τις ναυτιλιακές εταιρείες παραμένουν υψηλά, σύμφωνα με την ασφαλιστική. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως προχωρά σε νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ το σαββατοκύριακο, εξαιτίας της συνέχισης των εχθροπραξιών ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Ισλαμική Δημοκρατία, στην επικράτεια του Λιβάνου.

Για τον κ. Χάινριχ, οι ναυτιλιακές αρχές και οι εταιρείες του τομέα ακόμη δεν είναι σε θέση να αποτιμήσουν τις απειλές για τα πλοία και τα πληρώματά τους.

«Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) και οι ναυτιλιακές εταιρείες αναγνωρίζουν πως ακόμη δεν μπορούν να εκτιμήσουν τον κίνδυνο για τα πληρώματα και τα σκάφη» και «όσο συνεχίζει να ισχύει αυτό» τα πλοία «δεν θα αναχωρήσουν», εξηγεί.

Σύμφωνα με το στέλεχος της Αλιάντς, η Τεχεράνη έχει και θα συνεχίσει να κρατά στα χέρια καίριας σημασίας μοχλό πίεσης, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ περνά υπό κανονικές συνθήκες από το 20 ως το 25% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που εξάγεται προς τις διεθνείς αγορές.

Ο κ. Χάινριχ σημειώνει ακόμη τη δημιουργία νέας ιρανικής αρχής για τον Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ, ιδίως το ότι θα επιβλέπει ή θα επαληθεύει την ασφαλιστική κάλυψη πλοίων που διέρχονται από τη θαλάσσια αρτηρία.