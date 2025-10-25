Πέθανε η Τζουν Λόκχαρτ: Γνωστή για τη «Λάσι» και το «Χαμένοι στο Διάστημα»

Η Τζουν Λόκχαρτ (June Lockhart) δημοφιλής ηθοποιός της δεκαετίας του 1950 και του 1960, πέθανε σήμερα (25/10) σε ηλικία 100 ετών, στην Καλιφόρνια.

Ήταν γνωστή για τους ρόλους της στις σειρές «Lost In Space», «Lassie» και στην ταινία «Meet Me in St. Louis».

Η Λόκχαρτ, η οποία σύμφωνα με την ΕΡΤ, πέθανε από φυσικά αίτια, έγινε γνωστή για την ερμηνεία της ως θετή μητέρα του Τίμι, Ρουθ Μάρτιν, στη σειρά του CBS «Lassie» από το 1958 έως το 1964.

Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε στη σειρά του CBS «Lost in Space» από το 1965 έως το 1968. Ενσάρκωσε μια λαμπρή βιοχημικό και στοργική μητέρα τριών παιδιών, η οποία εγκλωβίζεται στο διάστημα μαζί με την οικογένειά της.

«Όταν δεν γύριζα το Lassie, γινόμουν η κυρία του Scrabble με τον κομμωτή μου και το συνεργείο», είχε δηλώσει στο περιοδικό Closer το 2024, όπως μεταδίδει το Variety. Επίσης ανέφερε ότι το «Lost in Space» ήταν το αγαπημένο της έργο.



