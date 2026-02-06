«Πέθανε» μόλις γέννησε και επέστρεψε «από τον άλλο κόσμο»: 32χρονη αποκαλύπτει τι είδε

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί έστω και μία φορά αν τελικά υπάρχει μεταθανάτια ζωή και αν ναι, που πάει η ψυχή μας όταν το σώμα μας την εγκαταλείψει. Μια 32χρονη μητέρα, η Χάνα, από το Ντένβερ του Κολοράντο των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι ξέρει την απάντηση.

Η Χάνα Μερκάδο γέννησε τον δεύτερο γιο της, Γουέλς Μερκάδο, όταν ξαφνικά άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία, ενώ ακόμα ανάρρωνε στο νοσοκομείο. Η 32χρονη ενημερώθηκε ότι μέρος του πλακούντα της παρέμενε στο σώμα της και κλήθηκε να μπει εσπευσμένα στο χειρουργείο.

Η μητέρα άρχισε να αιμορραγεί ανεξέλεγκτα, πέφτοντας σε κόμμα για περίπου ένα λεπτό - ουσιαστικά για μια στιγμή «πέθανε». Όταν τελικά ξύπνησε η γυναίκα ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, άρχισε να αισθάνεται πως αιωρείται πάνω από το σώμα της, γνωρίζοντας ότι ήταν νεκρή και ότι έμπαινε στη μετά θάνατον ζωή.

Η Χάνα στη συνέχεια ανέφερε ότι είδε το «λαμπρότερο λευκό φως» που την γέμισε με «γαλήνη» πριν ξαφνικά επιστρέψει πίσω στο σώμα της. Ευτυχώς, η Χάνα ανάρρωσε πλήρως μετά την εμπειρία που είχε κοντά στον θάνατο το 2021, κάτι που, όπως λέει η μητέρα, επιβεβαίωσε την πίστη της και κατέστειλε κάθε φόβο θανάτου.

Η Χάνα, η οποία ζει στο Κολοράντο, με τον σύζυγό της Μαρκ και τους γιους της, Γουάτσον, έξι ετών, και Γουέλς, τεσσάρων ετών είπε: «Έμεινα έγκυος στο δεύτερο παιδί μου και ήμασταν πραγματικά ενθουσιασμένοι. Ο τοκετός ήταν αρκετά ήρεμος και γρήγορος».

«Όλα ήταν πολύ ήρεμα μέχρι περίπου 12 ώρες μετά τον τοκετό» είπε και πρόσθεσε: «Δεν ένιωθα και πολύ καλά, είχα πολύ δυνατές κράμπες στο στομάχι και έβγαιναν μερικοί αρκετά μεγάλοι θρόμβοι. Η νοσοκόμα είπε ότι ήταν απολύτως φυσιολογικό, αλλά μετά ένιωσα τον πιο έντονο πόνο που είχα νιώσει ποτέ πριν.»

Η Χάνα υποβλήθηκε σε υπερηχογράφημα που αποκάλυψε ότι μέρος του πλακούντα της ήταν ακόμα στη μήτρα της. Μετά από δύο επεμβάσεις, η μητέρα νόμιζε ότι είχε γλιτώσει τον κίνδυνο όταν ξαφνικά άρχισε να αιμορραγεί έντονα, χάνοντας τις αισθήσεις της.

Η Χάνα είπε: «Όλοι είχαν φύγει από το δωμάτιό μου σε αυτό το σημείο και ήμουν μόνη μου, ένιωθα ότι αιμορραγούσα πολύ έντονα. Ενστικτωδώς ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και τότε εμφανίστηκαν 25 άτομα στο δωμάτιό μου, νοσοκόμες, γιατροί, αναισθησιολόγοι, επικράτησε χάος.»

Τότε η Χάνα δεν είχε καρδιακό παλμό ούτε αρτηριακή πίεση και ήταν «ιατρικά νεκρή» για περίπου ένα λεπτό στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

«Ίσως πεθαίνω»

«Άρχισα να μην νιώθω καλά, μετά άρχισα να αιωρούμαι πάνω από τον εαυτό μου και σκέφτηκα "ω, νομίζω ότι μπορεί να πεθαίνω". Δεν μπορούσα να δω τον εαυτό μου επειδή ήμουν περιτριγυρισμένη από τόσους πολλούς ανθρώπους. Μπορούσα να κοιτάξω κάτω και να δω όλους αυτούς τους ανθρώπους από πάνω μου. Δεν ήταν σαν το σώμα μου να αιωρούνταν, ήταν σαν το μυαλό μου να αιωρούνταν. Πιστεύω πραγματικά ότι ήταν η ψυχή μου που έφευγε από το σώμα μου» εξομολογήθηκε.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι το μόνο που σκεφτόταν ήταν ότι δεν θα μπορέσει να ξαναδεί τα παιδιά της: «Αυτό ήταν μόνο για μερικά δευτερόλεπτα και μετά σκέφτηκα "Δεν θα ξαναδώ ποτέ τα παιδιά μου". Αυτό ήταν σπαρακτικό. Αυτή ήταν η τελευταία μου σκέψη πριν δω το πιο λαμπρό φως που είχα δει ποτέ στη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά.

«Τότε κατάλαβα ότι ήμουν νεκρή. Ένιωσα τόσο γαλήνια, ήταν σαν η ψυχή μου να ήταν γαλήνια. Ξαφνικά ένιωσα σαν να με κλώτσησαν και να είμαι ζωντανή, ήταν πολύ απότομο και ξαφνικό. Ήμουν πανικόβλητη, δεν ήξερα τι είχε συμβεί».

Αφού ανέκτησε τις αισθήσεις της, η Χάνα υποβλήθηκε σε δύο μεταγγίσεις αίματος, αφού έχασε το μισό από το αίμα που υπήρχε στο σώμα της.

Η μητέρα παραδέχτηκε στο thesun.co.uk ότι η εμπειρία που την έφερε κοντά στον θάνατο επιβεβαίωσε την πίστη της τόσο στον Θεό όσο και στη μετά θάνατον ζωή: «Αυτό μου έδωσε ακόμη μεγαλύτερη επίγνωση ότι πιστεύω στον Θεό και ότι ανέβαινα στον παράδεισο» είπε.

«Σίγουρα δεν φοβάμαι πια τον θάνατο», παραδέχτηκε.