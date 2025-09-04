Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι: Θλίψη για την απώλεια του κορυφαίου σχεδιαστή

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, (Giorgio Armani) ο μεγάλος σχεδιαστής μόδας, σε ηλικία 91 ετών.

Ο Όμιλος Armani ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Με απέραντη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης κινητήριας δύναμής του: Giorgio Armani».

Ο Armani, ήταν συνώνυμος με το μοντέρνο ιταλικό στυλ και κομψότητα. Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια ενός επιχειρηματία, διευθύνοντας μια εταιρεία με ετήσιο τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ήταν άρρωστος για κάποιο χρονικό διάστημα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τις επιδείξεις της ομάδας του στην Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας του Μιλάνου τον Ιούνιο, την πρώτη φορά στην καριέρα του που έχασε μια από τις πασαρέλες του.

Γνωστός ως «Re Giorgio» - Βασιλιάς Giorgio - ο σχεδιαστής ήταν γνωστός για την επίβλεψη κάθε λεπτομέρειας της συλλογής του και κάθε πτυχής της επιχείρησής του, από τη διαφήμιση μέχρι το φτιάξιμο των μαλλιών των μοντέλων καθώς κατευθύνονταν στην πασαρέλα.

Ένας νεκρικός θάλαμος θα στηθεί το Σάββατο και την Κυριακή στο Μιλάνο, ανέφερε η εταιρεία, ακολουθούμενη από μια ιδιωτική κηδεία σε μια απροσδιόριστη ημερομηνία.

Πηγή: Reuters