Πέθανε σε ηλικία 34 ετών η Κύπρια αθλήτρια του άλματος επί κοντώ, Μαρία Αριστοτέλους

Σε ηλικία 34 ετών έφυγε από τη ζωή η Κύπρια αθλήτρια και πρωταθλήτρια του άλματος επί κοντώ, Μαρία Αριστοτέλους, όπως γνωστοποίησε σχετικά ο σύζυγός της με συγκινητική του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μαρία Αριστοτέλους έδινε πολύμηνη «μάχη» με τον καρκίνο, αφού είχε διαγνωσθεί με ραβδομυοσάρκωμα τον Οκτώβριο του 2023, όταν ήταν 32 ετών, με την ίδια να μιλάει για το σοβαρό πρόβλημα υγείας της.

«Στη ζωή μας πρέπει να αποδεχόμαστε αυτά που μας έρχονται, να τα χειριζόμαστε με αξιοπρέπεια. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε και να προβλέψουμε αλλά και κάποια άλλα που πρέπει να τα αποδεχθούμε και να προχωρήσουμε, για να έχουμε μια ζωή που τη θέλουμε. Πάντα έτσι σκεφτόμουν. Προφανώς κανένας δεν θέλει να συναντήσει στη ζωή του τον καρκίνο. Στη δική μου ήρθε όμως, τι να κάνουμε;», είχε αναφέρει.

Η Μαρία Αριστοτέλους, τον Απρίλιο είχε επίσης πει πως: «Είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα ξανάρθει μια μετάσταση, εφόσον είναι μεταστατικός ο καρκίνος. Δεν υπήρχε άλλη περίπτωση σαν τη δική μου στον κόσμο. Ήμουν πρωταθλήτρια Κύπρου, δεν ήταν κληρονομικό, δεν μπορούσα να το συγκρίνω με κάποιον άλλο. Σε μένα λειτούργησε θετικά, γιατί και να έψαχνα, δεν θα μπορούσα να βρω κάτι. Όταν βγήκαν καθαρές οι εξετάσεις, ξαφνιάστηκα. Έπρεπε να το διαχειριστώ, γιατί δεν ήξερα πού θα πάει μετά».

