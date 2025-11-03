«Πιάστηκαν στον ύπνο»: Ισραηλινή έρευνα αποκαλύπτει αδράνειες πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Μια νέα ισραηλινή έρευνα αποκαλύπτει ότι η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ δεν αντέδρασε σε κρίσιμες ενδείξεις που προμήνυαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με το Channel 14, μονάδες παρακολούθησης είχαν εντοπίσει «ασυνήθιστα σήματα και κινήσεις» από μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χαμάς, όμως οι πληροφορίες «παρέμειναν εντός της Πολεμικής Αεροπορίας» και δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στη στρατιωτική ηγεσία.

Ο διοικητής που κοιμόταν

Η έρευνα καταγράφει ότι στις 2:30 π.μ. αξιωματικοί επιχειρήσεων αντάλλαξαν κλήσεις για «μη φυσιολογική δραστηριότητα» στη Γάζα. Παρά τις ειδοποιήσεις, δεν ελήφθησαν μέτρα πεδίου.

Ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας, Τόμερ Μπαρ, «παρέμεινε κοιμισμένος μέχρι τις 5 π.μ. χωρίς να λάβει ούτε μία κλήση», όπως σημειώνει το ρεπορτάζ.

Το στοιχείο αυτό έχει προκαλέσει έντονη κριτική, καθώς συμβολίζει την αδράνεια που χαρακτήρισε εκείνες τις κρίσιμες ώρες.

Σήματα που χάθηκαν στο σύστημα

Η εσωτερική έρευνα εντόπισε επίσης ορατά σήματα μετάδοσης από τη Χαμάς σε διάφορες τοποθεσίες της Γάζας, τα οποία καταγράφηκαν σε πραγματικό χρόνο.

Ωστόσο, τα δεδομένα «παρέμειναν εντός του συστήματος πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας» και δεν οδήγησαν σε αναβάθμιση συναγερμού.

Παρά το γεγονός ότι «ήταν αρκετά για να θέσουν τον στρατό σε κατάσταση συναγερμού», δεν ενεργοποιήθηκαν οι εντολές έκτακτης ανάγκης, ούτε τέθηκαν σε ετοιμότητα αεροσκάφη και πληρώματα.

Η πρώτη έκδοση της έρευνας, που παρουσιάστηκε στις αρχές του 2024, προκάλεσε «εσωτερικό σοκ» λόγω της σκληρής διατύπωσης για αμέλεια και ελλείψεις στη μεταφορά πληροφοριών.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος του περιεχομένου διαγράφηκε και αντικαταστάθηκε από μια «καθαρότερη, πιο ήπια» εκδοχή, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα για πιθανή συγκάλυψη.

Η αποτυχία που σημάδεψε το Ισραήλ

Τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου έχουν χαρακτηριστεί στο Ισραήλ ως πολιτική, στρατιωτική και μυστική αποτυχία. Ο νυν αρχηγός του επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, παραδέχθηκε πρόσφατα ότι ο στρατός «απέτυχε στην αποστολή του να προστατεύσει το κράτος και τους πολίτες του».

Παράλληλα, ο πρώην αρχηγός Χέρζι Χαλεβί είχε ακουστεί σε διαρροή να επαινεί την «απάτη» της Χαμάς, αναγνωρίζοντας την επιτυχία της παραπλάνησης.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζει για τη σύσταση επίσημης εξεταστικής επιτροπής, αλλά απορρίπτει κάθε προσωπική ευθύνη.

Οι αντίπαλοί του τον κατηγορούν για «υστερικές προσπάθειες διαφυγής από την λογοδοσία». Μια πολιτική επιτροπή τον Μάιο είχε ήδη καταλήξει ότι η κυβέρνηση απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες, χαρακτηρίζοντας την 7η Οκτωβρίου ως «τη μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία της χώρας».

Η ισραηλινή απάντηση υπήρξε καταστροφική: σχεδόν 69.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, κυρίως γυναίκες και παιδιά, ενώ περισσότεροι από 170.000 τραυματίστηκαν.

Η Λωρίδα της Γάζας έχει πλέον περιγραφεί ως ακατοίκητη, με τις συνέπειες της επίθεσης να παραμένουν ανεξίτηλες.