Πιέζει για τη Γροιλανδία ο Τραμπ: Οι οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που επιβάλει επιπλέον δασμούς

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την επιβολή επιπλέον δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτήσουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι από την 1η Φεβρουαρίου θα τεθούν σε ισχύ δασμοί 10% για τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία. Οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25% από την 1η Ιουνίου και θα παραμείνουν μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας.

«Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία»

Με βασικά τους συνθήματα «Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία» και «η Γροιλανδία στους Γροιλανδούς» χιλιάδες άτομα βγήκαν στους δρόμους της Κοπεγχάγης στη Δανία για να διαδηλώσουν κατά των ΗΠΑ και των προθέσεών τους όσον αφορά το νησί της Αρκτικής.

Κάτω από έναν συννεφιασμένο ουρανό, οι διαδηλωτές, που κρατούσαν σημαίες της Γροιλανδίας και της Δανίας, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του δημαρχείου της πόλης, φωνάζοντας το όνομα της Γροιλανδίας στη γροιλανδική γλώσσα: "Kalaallit Nunaat!", όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στο σημείο.

«Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία»: Χιλιάδες στους δρόμους κατά του Τραμπ | EPA/Emil Helms DENMARK OUT/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χιλιάδες άνθρωποι είπαν πως προτίθενται να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις στην Κοπεγχάγη, το Όρχους (κεντρική Δανία), το Άλμποργκ (βόρεια Δανία) και το Όντενσε (νότια), έπειτα από πρωτοβουλία γροιλανδικών οργανώσεων.

«Στόχος είναι να στείλουμε ένα σαφές και ομόφωνο μήνυμα υπέρ του σεβασμού της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γροιλανδία», εξήγησε η Uagut, η εθνική οργάνωση των Γροιλανδών της Δανίας, στον ιστότοπό της.

Οι διοργανωτές της Uagut, του πολιτικού κινήματος «Μην αγγίζετε τη Γροιλανδία» και της ομάδας Inuit με τη συμμετοχή τοπικών ενώσεων της Γροιλανδίας, θέλουν να εκμεταλλευτούν την παρουσία μιας αντιπροσωπείας του αμερικανικού Κογκρέσου στην Κοπεγχάγη για να ακουστεί η φωνή τους.