Πιλότοι αεροπλάνων στη Γερμανία προειδοποιούν: Σχεδόν όλοι οι πιλότοι κοιμούνται σε πτήσεις

Τον κώδωνα του κινδύνου ως προς τις συνθήκες εργασίας, κρούει συνδικάτο πιλότων στη Γερμανία το οποίο αναφέρει ότι ο ύπνος κατά τη διάρκεια των πτήσεων έχει γίνει μια «ανησυχητική πραγματικότητα» για τα μέλη του.

Μεταξύ άλλων, το συνδικάτο πιλότων στη Γερμανία προειδοποιεί για «αυξανόμενη κόπωση» στον κλάδο, λόγω των δεκάδων πτήσεων στις οποίες καλείται να αντεπεξέλθει το έμπειρο προσωπικό των αεροπλάνων.

Η ένωση Vereinigung Cockpit δήλωσε ότι πραγματοποίησε έρευνα σε περισσότερους από 900 πιλότους τις τελευταίες εβδομάδες, η οποία έδειξε ότι το 93% από αυτούς παραδέχτηκαν ότι κοιμούνται κατά τη διάρκεια των πτήσεων τους, τους τελευταίους μήνες.

Γερμανία: Ο ύπνος έχει γίνει νόρμα στις πτήσεις

Προειδοποιώντας ότι η έρευνα «δεν είναι αντιπροσωπευτική», η ένωση ανέφερε ότι το 12% κοιμάται σε κάθε πτήση, το 44% το κάνει τακτικά, το 33% κοιμάται περιστασιακά, το 3% κοιμήθηκε μία φορά και το 7% δεν μπορεί να υπολογίσει πόσο συχνά κοιμάται.

«Ο ύπνος έχει από καιρό γίνει η νόρμα στα γερμανικά πιλοτήρια», δήλωσε η Katharina Dieseldorff, αντιπρόεδρος της ένωσης, η οποία εκπροσωπεί 10.000 πιλότους, εργαζόμενους στο πιλοτήριο και εκπαιδευόμενους.

«Αυτό που αρχικά προοριζόταν ως βραχυπρόθεσμο μέτρο ανάκαμψης έχει μετατραπεί σε μόνιμη απάντηση στη διαρθρωτική πίεση. Ένας σύντομος ύπνος δεν είναι κρίσιμος από μόνος του. Ωστόσο, ένα μόνιμα εξαντλημένο πλήρωμα πιλοτηρίου αποτελεί σημαντικό κίνδυνο».

Είπε ότι η έλλειψη προσωπικού και η «αυξανόμενη λειτουργική πίεση» έχουν επιδεινώσει την κατάσταση για τους πιλότους, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το συνδικάτο δήλωσε ότι ορίζει τον ύπνο ως «ελεγχόμενες φάσεις ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της πτήσης».

Με πληροφορίες από Guardian