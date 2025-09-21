To πιο ακριβό Airbnb στον κόσμο ζητάει για ένα βράδυ όσα βγάζεις σε 4 χρόνια

Τις πιο ακριβές καταχωρήσεις Airbnb παγκοσμίως για την περίοδο 14-17 Ιανουαρίου 2026 αναδεικνύει νέα έρευνα που καλύπτει 86 χώρες με τον υψηλότερο αριθμό εισερχόμενων επισκεπτών.

Σύμφωνα με το traveldailynews.com, η ανάλυση παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πού συγκεντρώνεται η ζήτηση για πολυτελείς βραχυχρόνιας ενοικίασης και ποιοι τύποι ακινήτων έχουν τις υψηλότερες τιμές διανυκτέρευσης.

Η έρευνα παρουσιάζει τιμές που περιλαμβάνουν φόρους και τέλη, εξαιρώντας καταχωρήσεις που θεωρήθηκαν μη ρεαλιστικές ή μη αυθεντικές.

Κάθε καταχώρηση περιελάμβανε λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο διαμονής, το συνολικό κόστος, τη χωρητικότητα, τον αριθμό των υπνοδωματίων και των μπάνιων, τις κριτικές των επισκεπτών και τις premium ανέσεις, επιτρέποντας μια δίκαιη σύγκριση μεταξύ των αγορών.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα πιο αποκλειστικά ακίνητα εκτείνονται σε πολλές ηπείρους, με την Ευρώπη να κατέχει την πρώτη θέση. Επτά από τα 20 πιο ακριβά Airbnbs βρίσκονται στην Ευρώπη, αν και μόνο ένα βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα.

Το πιο ακριβό Airbnb στον κόσμο για τον Ιανουάριο του 2026

Το πιο ακριβό Airbnb για τον Ιανουάριο του 2026 είναι το Luxury Lake Garda View Resort, στην Ιταλία, με τη διανυκτέρευση να κοστίζει 51.921 ευρώ.

Αυτή η μεγάλης κλίμακας ιδιοκτησία στο Gardone Riviera περιλαμβάνει πέντε βίλες, φιλοξενεί 84 άτομα και είναι κατάλληλη για ιδιωτικές εκδηλώσεις ή παραγωγές.