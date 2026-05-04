Πιο ψυχεδελικό φαινόμενο δεν γίνεται: Σύννεφα-ουράνιο τόξο στην Ινδονησία μας άφησαν με το στόμα ανοιχτό

Αν κάποιος σας έδειχνε μια φωτογραφία με σύννεφα που λαμπυρίζουν σε αποχρώσεις του φούξια, του τιρκουάζ και του χρυσού, το πιθανότερο είναι πως θα πιστεύατε ότι πρόκειται για «πειραγμένο» αρχείο ή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Κι όμως, οι κάτοικοι στην περιοχή Τζονγκόλ, στην περιφέρεια Μπογκόρ της Ινδονησίας, έζησαν πρόσφατα μια εμπειρία που ξεπερνά κάθε ψηφιακό εφέ.

Ο ουρανός μετατράπηκε σε έναν τεράστιο, πολύχρωμο καμβά, αφήνοντας ντόπιους και τουρίστες με το στόμα ανοιχτό. Το φαινόμενο ονομάζεται ιριδισμός των νεφών και, αν και επιστημονικά εξηγήσιμο, παραμένει ένα από τα πιο σπάνια και «φευγαλέα» δώρα της φύσης.

Fenomena Awan Iridescent terlihat di langit Jonggol, Bogor, Jumat 1/5/2026.

Awan Iridescent adl fenomena optik akibat difraksi cahaya Matahari oleh partikel kecil di awan tipis, shg tampak berwarna seperti pelangi 🌈

Τι είναι στην πραγματικότητα ο ιριδισμός των νεφών;

Ξεχάστε το κλασικό ουράνιο τόξο που σχηματίζεται μετά τη βροχή. Ο ιριδισμός είναι κάτι πολύ πιο λεπτό και αιθέριο.

Επιστημονικά, το φαινόμενο βασίζεται στην περίθλαση του φωτός. Όταν οι ακτίνες του ήλιου (ή της σελήνης) συναντούν σύννεφα που αποτελούνται από μικροσκοπικά, ομοιόμορφα σταγονίδια νερού ή κρυστάλλους πάγου, το φως «λυγίζει» και διασκορπίζεται. Το αποτέλεσμα; Τα σύννεφα δεν δείχνουν απλά λευκά ή γκρίζα, αλλά εκπέμπουν αυτές τις χαρακτηριστικές, μαργαριταρένιες ανταύγειες που θυμίζουν το εσωτερικό ενός κοχυλιού ή μια κηλίδα λαδιού πάνω σε νερό.

Awan iridescent [ cloud iridescence] muncul di langit Kampung Wihni Bakong, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, pd Sabtu 7/2/2026

Παρά την ομορφιά του, ο ιριδισμός είναι ένας «δύσκολος» πρωταγωνιστής. Για να συμβεί, πρέπει να ευθυγραμμιστούν τρεις παράγοντες. Πρέπει να είναι αραιό και ημιδιαφανές (συνήθως τύπου Altocumulus ή Cirrocumulus), ώστε οι ακτίνες να μπορούν να το διαπεράσουν.

Ο ήλιος πρέπει να βρίσκεται σε συγκεκριμένη γωνία, συνήθως κρυμμένος πίσω από ένα πυκνότερο σύννεφο, με τον ιριδισμό να εμφανίζεται στις άκρες του.

Τα σταγονίδια μέσα στο σύννεφο πρέπει να έχουν σχεδόν το ίδιο μέγεθος. Αν το σύννεφο είναι «άστατο», τα χρώματα μπερδεύονται και το αποτέλεσμα χάνεται. Ο ιριδισμός διαρκεί συχνά ελάχιστα λεπτά.

Πότε να κοιτάξετε ψηλά;

Αν θέλετε να σταθείτε τυχεροί, οι καλύτερες ώρες είναι το νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Τότε, ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά και το φως του διανύει μεγαλύτερη απόσταση στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για αυτό το οπτικό υπερθέαμα.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα δείτε ένα παράξενο χρώμα να ξεπροβάλλει μέσα από ένα σύννεφο, μην βιαστείτε να το προσπεράσετε. Ίσως είστε μάρτυρες ενός φαινομένου που πολλοί δεν θα δουν ποτέ στη ζωή τους,