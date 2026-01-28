Πήρε φωτιά το X με τη νέα φωτογραφία του Νετανιάχου: Γιατί έχει καλύψει με ταινία την κάμερα στο κινητό του;

Μια νέα φωτογραφία του Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν αρκετή ώστε οι «Σέρλοκ Χολμς» του X να πάρουν φωτιά στα σχόλια. Αυτή τη φορά, αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρόεδρος έχει καλύψει με ταινία την κάμερα στο κινητό του.

Το ντοκουμέντο έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απεικονίζει, τον Νετανιάχου με μαύρο σακάκι πάνω από λευκό πουκάμισο, να στέκεται δίπλα σε ένα σκούρο όχημα ενώ μιλάει στο τηλέφωνό του. Οι χρήστες του Διαδικτύου σύντομα επεσήμαναν το τμήμα της κάμερας του τηλεφώνου, λέγοντας ότι φαίνεται να είναι καλυμμένο με ταινία ή ένα μικρό αυτοκόλλητο.

Ο επιχειρηματίας influencer και παρουσιαστής podcast, Mario Nawfal, έγραψε στο X: «Γιατί ο Νετανιάχου έχει ταινία πάνω από την κάμερα του τηλεφώνου του; Για ποιον ανησυχεί; Επίσης, αν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ νιώθει την ανάγκη να το κάνει, τότε τι σημαίνει αυτό για τον μέσο άνθρωπο;»

🇮🇱 Why dos Netanyahu have tape over his phone camera? Who’s he worried about?



Also if the Prime Minister of Israel feels the need to do it, then what does that mean for the average person? pic.twitter.com/DVznM7uNBO — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 27, 2026

Πολλοί άνθρωποι στο διαδίκτυο αναρωτήθηκαν τι είδους τηλέφωνο χρησιμοποιούσε ο Νετανιάχου και γιατί η κάμερα φαινόταν να είναι καλυμμένη. Αυτό οδήγησε σε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικοί ηγέτες χρησιμοποιούν τα smartphones.