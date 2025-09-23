«Πισωγύρισμα» Τραμπ για Ουκρανία: «Μπορει να κερδίσει όλα τα εδάφη της που έχασε από τη Ρωσία»

Παρόλο που σε προηγούμενες συναντήσεις του είχε ζητήσει από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κάνει υποχωρήσεις για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε «στροφή 180 μοιρών» στο περιθώριο των συναντήσεών του στη Νέα Υόρκη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχασε από τη Ρωσία, μια δραματική αλλαγή, όπως την περιγράφουν τα διεθνή ΜΜΕ, από την έκκληση του Αμερικανού ηγέτη προς το Κίεβο να κάνει παραχωρήσεις.

Ο Τραμπ εξέφρασε τη θέση του σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Τραμπ έγραψε μεταξύ άλλων: «Πιστεύω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να ανακτήσει ολόκληρη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή. Με χρόνο, υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδίως, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι μια πολύ πιθανή επιλογή».

Το μήνυμα του Τραμπ στον Πούτιν

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της ατζέντας κορυφής κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είχε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων, ερωτήθηκε για το εάν οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη, εάν παραβιάζουν τον εναέριο χώρο, απαντώντας καταφατικά: «Ναι, πρέπει».

Η απάντηση Τραμπ ικανοποίησε τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έγνεψε θετικά, προτού ο πρόεδρος των ΗΠΑ ερωτηθεί για τις ερχόμενες κυρώσεις στη Ρωσία.

Με πληροφορίες από Associated Press