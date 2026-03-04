Πιτ Χέγκσεθ: «Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος που προσπάθησε να σκοτώσει τον Τραμπ είναι νεκρός»

Αμερικανικές δυνάμεις «εντόπισαν και σκότωσαν» τον επικεφαλής μιας μονάδας που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ο Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο: «Χθες, ο επικεφαλής της ομάδας που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Πρόεδρο Τραμπ εντοπίστηκε και σκοτώθηκε.

Το Ιράν προσπάθησε να σκοτώσει τον Πρόεδρο Τραμπ. Και ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που τελικά βγήκε νικητής.»

Αμερικανοί εισαγγελείς εκτιμούν ότι το ιρανικό καθεστώς έδωσε εντολή σε έναν πράκτορα να δολοφονήσει τον κ. Τραμπ πριν από τις εκλογές του 2024.

Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ισχύος προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο κερδίζουν τον πόλεμο κατά του Ιράν, αλλά διαθέτουν και την επιχειρησιακή ικανότητα να συνεχίσουν τις εχθροπραξίες για όσο διάστημα απαιτηθεί.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου επιβεβαίωσε ότι αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ τόνισε ότι η Ουάσινγκτον θα χρησιμοποιήσει το «απεριόριστο απόθεμα βομβών βαρύτητας ακριβείας» που διαθέτει. «Μόλις ξεκινήσαμε, έρχονται περισσότερα κύματα», προειδοποίησε ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως οι αμερικανικές δυνάμεις «τους χτυπούν ενώ είναι ήδη κάτω».

Ιδιαίτερη έμφαση όπως αναφέρει η ΕΡΤ, δόθηκε στην αντοχή των αμερικανικών συστημάτων, με τον Χέγκσεθ να καθησυχάζει για τη διάρκεια της επιχείρησης. «Η αεράμυνα η δική μας και των συμμάχων μας έχει πολύ “διάδρομο” ακόμα. Μπορούμε να στηρίξουμε αυτή τη μάχη εύκολα για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανική στρατιωτική μηχανή δεν αντιμετωπίζει προβλήματα εξάντλησης πόρων.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Πενταγώνου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αναμένεται να έχουν τον πλήρη έλεγχο των αιθέρων του Ιράν σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Με τη φράση «είναι τελειωμένοι» (They are toast), ο Χέγκσεθ σφράγισε την πεποίθησή του για την έκβαση των επιχειρήσεων, ενώ νέες ενισχύσεις καταφθάνουν συνεχώς στην περιοχή, ενδυναμώνοντας το αμερικανικό αποτύπωμα στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε με έμφαση ότι το Ιράν δεν είχε ποτέ την πρόθεση να καταλήξει σε μια ειλικρινή πυρηνική συμφωνία, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι χρησιμοποιούσε τις διαπραγματεύσεις ως «τακτική κωλυσιεργίας» για να κερδίσει χρόνο ενώ παράλληλα έχτιζε μια «συμβατική ασπίδα» από πυραύλους και drones.

Αναφορικά με την πολύνεκρη επίθεση σε σχολείο θηλέων στο Ιράν που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, το Πεντάγωνο και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσαν ότι «εξετάζουν» το συμβάν.

Τέλος, η Ουάσινγκτον ξεκαθάρισε πως το Ιράν δεν διαθέτει τα απαραίτητα ερείσματα για να επικρατήσει σε μια αναμέτρηση διαρκείας με τις ΗΠΑ. Η διευκρίνιση του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας ότι η κατάρριψη του ιρανικού πυραύλου στον τουρκικό εναέριο χώρο δεν ενεργοποιεί το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ αποτελεί μια κίνηση τακτικής, που αποσκοπεί στον περιορισμό της αυτόματης κλιμάκωσης, διατηρώντας παράλληλα τον πλήρη έλεγχο των κινήσεων στα χέρια της αμερικανικής ηγεσίας. Καθιστώντας σαφές πως τα μόνα όρια στις στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ είναι οι προσωπικοί στόχοι και οι επιδιώξεις του Προέδρου Τραμπ, ο Χέγκσεθ μετατοπίζει το κέντρο βάρους από τις συμμαχικές υποχρεώσεις στην απόλυτη εκτελεστική βούληση, υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με μοναδικό γνώμονα την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων στο ιρανικό μέτωπο.