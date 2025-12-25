Μενού

Πλήγμα στον Λίβανο: Το Ισραήλ ανακοίνωσε τον θάνατο μαχητή της Δύναμης Κουντς

Νέο ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε μαχητής της επίλεκτης Δύναμης Κουντς στο Λίβανο.

Reader symbol
Newsroom
Χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ
Χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA - ATEF SAFADI
  • Α-
  • Α+

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε μαχητή της επίλεκτης ιρανικής Δύναμης Κουντς, πτέρυγας ειδικών εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης, με πλήγμα στον Λίβανο.

Το Ισραήλ κατηγορεί την Δύναμη Κουντς ότι σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον του ισραηλινού εδάφους «από την Συρία και τον Λίβανο».

Ο Χουσέιν Μαχμούντ Μαρσάντ αλ-Τζαουάρι έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην επιχειρησιακή μονάδα της Δύναμης Κουντς, την μονάδα 840, και τα τελευταία χρόνια συμμετείχε στον σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του κράτους του Ισραήλ από την Συρία και στον Λίβανο», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ