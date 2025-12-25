Πλήγμα στον Λίβανο: Το Ισραήλ ανακοίνωσε τον θάνατο μαχητή της Δύναμης Κουντς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε μαχητή της επίλεκτης ιρανικής Δύναμης Κουντς, πτέρυγας ειδικών εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης, με πλήγμα στον Λίβανο.
Το Ισραήλ κατηγορεί την Δύναμη Κουντς ότι σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον του ισραηλινού εδάφους «από την Συρία και τον Λίβανο».
Ο Χουσέιν Μαχμούντ Μαρσάντ αλ-Τζαουάρι έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην επιχειρησιακή μονάδα της Δύναμης Κουντς, την μονάδα 840, και τα τελευταία χρόνια συμμετείχε στον σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του κράτους του Ισραήλ από την Συρία και στον Λίβανο», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.
