Πλοίο που μετέφερε LNG ναυάγησε ανοικτά της Λιβύης: Η Αίγυπτος αρνείται οποιαδήποτε σχέση

Το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου διέψευσε σήμερα ότι η χώρα έχει οποιαδήποτε σχέση με το ρωσικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου, το οποίο βυθίστηκε σήμερα στη Μεσόγειο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τάνκερ δεν είχε ως προορισμό λιμάνι της Αιγύπτου και δεν είναι καταχωρημένο ως προμηθευτής σε συμβάσεις για την παράδοση LNG στη χώρα.
Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιτέθηκε στο πλοίο, το οποίο βυθίστηκε μεταξύ της Λιβύης και της Μάλτας, αφού προηγουμένως τυλίχθηκε στις φλόγες, την Τρίτη.
Η εθνική εταιρεία πετρελαίου της Λιβύης διέψευσε επίσης ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με το πλοίο, ανακοινώνοντας ότι προορισμός του ήταν το Πορτ Σαΐντ της Αιγύπτου.
- Σε χωριά στα σύνορα με τον Λίβανο ο στρατός του IDF: Το Ιράν απαντά με πυραύλους στο Ισραήλ - LIVE οι εξελίξεις
- Συναγερμός στην Τουρκία: Εξουδετερώθηκε βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν - «Έχουμε δικαίωμα να απαντήσουμε»
- Jessica Belkin: Αυτή είναι η πρώτη ναυαγοσώστρια του νέου Baywatch - Ποιον ρόλο θα παίξει
- Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή που υποβρύχιο των ΗΠΑ ανατινάζει φρεγάτα του Ιράν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.