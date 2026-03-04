Μενού

Πλοίο που μετέφερε LNG ναυάγησε ανοικτά της Λιβύης: Η Αίγυπτος αρνείται οποιαδήποτε σχέση

Ένα ρωσικό πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο ναυάγησε ανοικτά της Λιβύης. Η Αίγυπτος αρνείται οποιαδήποτε σχέση με το δεξαμενόπλοιο.

Πλοίο μεταφοράς LNG (Φωτογραφία αρχείου) | Shutterstock
Το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου διέψευσε σήμερα ότι η χώρα έχει οποιαδήποτε σχέση με το ρωσικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου, το οποίο βυθίστηκε σήμερα στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τάνκερ δεν είχε ως προορισμό λιμάνι της Αιγύπτου και δεν είναι καταχωρημένο ως προμηθευτής σε συμβάσεις για την παράδοση LNG στη χώρα.

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιτέθηκε στο πλοίο, το οποίο βυθίστηκε μεταξύ της Λιβύης και της Μάλτας, αφού προηγουμένως τυλίχθηκε στις φλόγες, την Τρίτη.

Η εθνική εταιρεία πετρελαίου της Λιβύης διέψευσε επίσης ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με το πλοίο, ανακοινώνοντας ότι προορισμός του ήταν το Πορτ Σαΐντ της Αιγύπτου.

