Ξεχάστε τα βαρετά στατιστικά, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τους τουρίστες και τα «χούγια» τους. Μια νέα, άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα έρχεται να ρίξει φως στο πώς συμπεριφέρονται οι διάφορες εθνικότητες όταν ταξιδεύουν.

Αν νομίζατε ότι οι Ιάπωνες είναι οι βασιλιάδες της ευγένειας, πέσατε διάνα. Σύμφωνα με την έρευνα του safaribookings.com – του διαδικτυακού παραδείσου για τα σαφάρι στην Αφρική – οι Ιάπωνες τουρίστες είναι με διαφορά οι πιο ευγενικοί παγκοσμίως (21,1%). Στη δεύτερη και τρίτη θέση ακολουθούν οι Νορβηγοί και οι Ελβετοί, αποδεικνύοντας ότι ο Βορράς έχει τρόπους.

Οι «κουβαρντάδες» Αμερικανοί

Αν ψάχνετε για τουρίστες που αφήνουν γενναιόδωρα φιλοδωρήματα, οι Αμερικανοί είναι η απάντηση. Με ένα εντυπωσιακό 29,5%, αποδεικνύουν ότι η κουλτούρα του tipping είναι βαθιά ριζωμένη στο DNA τους.

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Οι Γερμανοί, οι Καναδοί και οι Ελβετοί ακολουθούν από απόσταση, επιβεβαιώνοντας ότι το πορτοφόλι τους είναι πάντα ανοιχτό. Οι Αμερικανοί, όμως, δεν είναι μόνο γενναιόδωροι, αλλά και «σπάταλοι», αφού κατακτούν την πρωτιά (24%) και στους μεγαλύτερους καταναλωτές.

Οι περιπετειώδεις Ευρωπαίοι και οι «καλοφαγάδες» Ασιάτες

Αν είστε λάτρεις της στατιστικής, κρατηθείτε. Οι Ευρωπαίοι είναι οι πιο δραστήριοι τουρίστες. Οι Γερμανοί παίρνουν το χρυσό μετάλλιο στην περιπέτεια (21,1%), με τους Γάλλους και τους Ολλανδούς να ακολουθούν.

Αντίθετα, οι Βρετανοί, οι Ινδοί και οι Ισπανοί μάλλον προτιμούν την χαλάρωση, αφού τα ποσοστά τους στην αναζήτηση περιπέτειας είναι μονοψήφια.

Όσο για τους «foodies», οι Ασιάτες φαίνεται να κερδίζουν τη μάχη του ουρανίσκου. Οι Ινδοί, οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι καταλαμβάνουν την πρώτη, δεύτερη και τέταρτη θέση αντίστοιχα, ενώ οι Γάλλοι (φυσικά) τερματίζουν τρίτοι.