«Ποιος το αποφάσισε αυτό;» - «Η μάνα σου»: Χυδαία απάντηση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου

Αδιανόητη απάντηση σε δημοσιογράφο έδωσε η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, σε δημοσιογράφο της HuffPost που ρώτησε ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για τη συνάντηση με τον Τραμπ-Πούτιν, καθώς υπάρχει μεγάλο ιστορικό υπόβαθρο.

Η Καρολάιν Λέβιτ απάντησε στον δημοσιογράφο με χυδαίο υπονοούμενο και μάλιστα σε ανάρτησή της το δικαιολόγησε γιατί πρόκειται για έναν «αριστερό που επιτίθεται συνεχώς στον Τραμπ».

Ο δημοσιογράφος, σε γραπτό μήνυμα, τη Ο δημοσιογράφος ρώτησε αν «έχει επίγνωση ο (Αμερικανός) πρόεδρος της σημασίας της Βουδαπέστης» και συνέχισε: «Το 1994, η Ρωσία υποσχέθηκε, στη Βουδαπέστη, να μην εισβάλει στην Ουκρανία αν αυτή παραιτηθεί από τα πυρηνικά όπλα που κληρονόμησε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης», ενώ μετά την -άνευ προηγουμένου- απάντηση της εκπρόσωπου του Λευκού Οίκου, η ιστοσελίδα τη ρώτησε αν βρήκε την απάντησή της αστεία.

«Μου φαίνεται αστείο που εσύ θεωρείς τον εαυτό σου δημοσιογράφο. Είσαι ακροαριστερός τύπος που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά, ούτε οι συνάδελφοί σου στα μέσα ενημέρωσης, απλώς δεν σου το λένε κατάμουτρα. Σταμάτα να μου στέλνεις μηνύματα με τις ανειλικρινείς, προκατειλημμένες και ανόητες ερωτήσεις», έγραψε η Λέβιτ.

For context, S.V. Dáte of the Huffington Post is not a journalist interested in the facts. He is a left-wing hack who has consistently attacked President Trump for years and constantly bombards my phone with Democrat talking points.



Just take a look at @svdate’s feed, it reads… https://t.co/NxWn2mdUsa pic.twitter.com/v7owI5N4us — Karoline Leavitt (@PressSec) October 20, 2025

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου μοιράστηκε στιγμιότυπα οθόνης με τα μηνύματα μεταξύ αυτής και του δημοσιογράφου, αναφέροντας: «Ο SV Dáte της Huffington Post δεν είναι δημοσιογράφος που ενδιαφέρεται για τα γεγονότα. Είναι ένας αριστερός hacker που επιτίθεται σταθερά στον Πρόεδρο Τραμπ εδώ και χρόνια και βομβαρδίζει συνεχώς το τηλέφωνό μου με επιχειρήματα των Δημοκρατικών. Απλά ρίξτε μια ματιά στο feed του @svdate, το οποίο μοιάζει με προσωπικό ημερολόγιο κατά του Τραμπ».

«Οι ακτιβιστές που μεταμφιέζονται σε δημοσιογράφους κάνουν κακό στο επάγγελμα», πρόσθεσε.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ, σε σχόλιό του επανέλαβε την απάντηση της Λέβιτ, ενώ, από την άλλη πλευρά, η απάντησή της αναρτήθηκε σε κείμενο στην ιστοσελίδα.

Τελικά, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν απάντησε ποτέ στην αρχική ερώτηση, για το ποιος επέλεξε τη συγκεκριμένη πόλη για τη συνάντηση των δύο ηγετών.