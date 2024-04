Ποιος είναι ο «Τελευταίος των Μοϊκανών»

Ο Τελευταίος των Μοϊκανών (The Last of the Mohicans) είναι μία από τις πιο γνωστές κινηματογραφικές παραγωγές παγκοσμίως, στηριζόμενη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1826, του Τζέιμς Φένιμορ Κούπερ.

Και μπορεί ο Γουές Στάντι να έπαιξε τον ρόλο του Magua, που χαρακτηρίστηκε ως ο Τελευταίος των Μοϊκανών, αλλά, κατά πολλούς, ο πραγματικός τελευταίος ήταν ο κινηματογραφικός του πατέρας, ο Μινς.

Η ταινία συγκέντρωσε περισσότερα από 75,5 εκατομμύρια δολάρια στο εγχώριο box office, σύμφωνα με τον κινηματογραφικό ιστότοπο Box Office Mojo, και ήταν υποψήφιο για βραβεία Όσκαρ.

Η ζωή του «αληθινού» Τελευταίου των Μοϊκανών

Ο Chingachgook, ο ρόλος που υποδύθηκε στην ταινία, αποτύπωνε - σε κάποιο βαθμό - και την προσωπική του προσπάθεια για να αναγνωριστούν τα δικαιώματα των Ινδιάνων.

Ο Μινς ήταν Σιου - πρόκειται για ομάδα ιθαγενών της βόρειας Αμερικής - συμμετείχε σε ένοπλες συγκρούσεις, έκανε κατάληψη του Αλκατράζ και προσπάθησαν να τον δολοφονήσουν.

Ο σκηνοθέτης Μάικλ Μαν τον επέλεξε γιατί ήταν ένας αληθινός αγωνιστής που συμβόλιζε τη μάχη των Ινδιάνων, ακόμα και για την επιβίωση. Αλλά δεν ήταν σίγουρος από την πρώτη στιγμή ότι η χαρισματικότητά του θα μπορέσει να μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη.

Αναφερόμενος στην επιλογή του, ο Μαν σημείωσε πως ο Μινς ήταν ένας από τους ήρωές του και τον κάλεσε να συνομιλήσουν για την ταινία. Διάβασαν το σενάριο και αποφάσισαν να συμμετάσχει. Για να μπορέσει να λάβει μέρος, αφοσιώθηκε πλήρως ώστε να φτιάξει τη φυσική του κατάσταση και τα κατάφερε.

Ο πατέρας του Μινς τον μεγάλωσε λέγοντάς του πως δεν πρέπει να ξεχάσει ποτέ πως ο λαός τους ήταν ελεύθερος, κάποτε, και διδάχθηκε όλες τις παραδόσεις του. Έγινε ιδρυτικό μέλος του Αμερικάνικου Ινδιάνικου Κινήματος και συμμετείχε σε πολλές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις.

Ήταν συνεχώς παρών στον αγώνα για την ανάκτηση των χαμένων εδαφών του λαού του, κάτι που τον έκανε στόχο προσπαθειών δολοφονίας, αλλά και του δημιούργησε νομικούς μπελάδες.

