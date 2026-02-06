Σοκ προκαλεί βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη Φλόριντα, στο οποίο καταγράφεται 17χρονος να περιχύνει με βενζίνη και να βάζει φωτιά σε φίλο του, ενώ οι παρευρισκόμενοι γελούν και καταγράφουν το περιστατικό.

💢 In Florida, United States, 17-year-old Bradey Ming faces felony aggravated battery charge after allegedly setting friend on fire with gasoline



Victim suffers second-degree burns and deep full-thickness injuries pic.twitter.com/YTulaGda4m — Anadolu English (@anadoluagency) February 6, 2026

Το συμβάν σημειώθηκε στις 11 Ιανουαρίου στο νησί Kauffman, στη μέση της λίμνης Kerr. Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ανήλικοι βρίσκονταν γύρω από φωτιά καταναλώνοντας αλκοόλ, όταν ο 17χρονος Μπράντεϊ Μινγκ άρχισε να παίζει με ένα δοχείο βενζίνης. Αφού έριξε καύσιμο στη φωτιά, ρώτησε τους φίλους του αν κάποιος «θέλει να καεί» και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς έναν εξ αυτών, τον οποίο περιέλουσε με βενζίνη στα πόδια, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο νεαρός έτρεξε πανικόβλητος και βούτηξε στη λίμνη για να σβήσει τη φωτιά, ενώ οι φίλοι του συνέχιζαν να γελούν και να τον βιντεοσκοπούν. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο UF Health Shands στο Gainesville και νοσηλεύτηκε στην παιδιατρική μονάδα εντατικής θεραπείας, με εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο χέρι, το πόδι και τους γλουτούς, καθώς και βαθιά εγκαύματα στα κάτω άκρα και στον αριστερό μηρό.

Αρχικά, ο εγκαυματίας επιχείρησε να καλύψει τους φίλους του, λέγοντας στη μητέρα του ότι τραυματίστηκε μόνος του ρίχνοντας βενζίνη στη φωτιά. Ωστόσο, ο πατέρας του είδε το επίμαχο βίντεο στα social media και επικοινώνησε με τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε δεχθεί πιέσεις να μην αποκαλύψει τι συνέβη.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο Μπράντεϊ Μινγκ συνελήφθη και είναι κατηγορούμενος για βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, άλλο βίντεο καταγράφει τη στιγμή της σύλληψής του, με τον 17χρονο να αγκαλιάζει κλαίγοντας τη μητέρα του.