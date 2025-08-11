Μενού

Πολεμικά πλοία της Κίνας στούκαραν μεταξύ τους ενώ κυνηγούσαν αλιευτικό από τις Φιλιππίνες

Η Κίνα διεκδικεί μεγάλη έκταση της Θάλασσας της Νότιας Κίνας ως δική της ΑΟΖ.

«Θάλασσα» τα έκαναν οι Κινέζοι καπετάνιοι του πολεμικού ναυτικού της χώρας και της ακτοφυλακής, σε καταδίωξη αλιευτικό πλοίου από τις Φιλιππίνες

Ενώ τα κινεζικά πλοία καταδιώκουν αυτό των Φιλιππινών συγκρούονται μεταξύ τους, με το ένα να παθαίνει ζημιά και να μπαίνει μέσα όλη η πλωριά του. 

Το περιστατικό κατέγραψαν σε βίντεο οι Φιλιππινέζοι.

Τα κινεζικά σκάφη εμποδίζουν την πρόσβαση σε παραδοσιακά ψαροτόπια, χρησιμοποιούν κανόνια νερού και πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς, απειλώντας ακόμα και να προκαλέσουν συγκρούσεις.

Η Κίνα διεκδικεί μεγάλη έκταση της Θάλασσας της Νότιας Κίνας ως δική της ΑΟΖ, καθώς πρόκειται για μια περιοχή πλούσια σε αλιεύματα και υδρογονάνθρακες. Αυτή η διεκδίκηση έρχεται σε σύγκρουση με τις κυριαρχικές αξιώσεις των Φιλιππίνων, του Βιετνάμ και άλλων χωρών.
 

