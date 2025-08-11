Πολεμικά πλοία της Κίνας στούκαραν μεταξύ τους ενώ κυνηγούσαν αλιευτικό από τις Φιλιππίνες

«Θάλασσα» τα έκαναν οι Κινέζοι καπετάνιοι του πολεμικού ναυτικού της χώρας και της ακτοφυλακής, σε καταδίωξη αλιευτικό πλοίου από τις Φιλιππίνες.

Ενώ τα κινεζικά πλοία καταδιώκουν αυτό των Φιλιππινών συγκρούονται μεταξύ τους, με το ένα να παθαίνει ζημιά και να μπαίνει μέσα όλη η πλωριά του.

Το περιστατικό κατέγραψαν σε βίντεο οι Φιλιππινέζοι.

A Chinese Navy ship has collided with a China Coast Guard vessel



According to France24, the incident occurred during the pursuit of a Philippine patrol boat in the South China Sea.



Damage to the coast guard vessel is reportedly so severe that it will be rendered unseaworthy. pic.twitter.com/hWHCxXsGgR — Visegrád 24 (@visegrad24) August 11, 2025

Τα κινεζικά σκάφη εμποδίζουν την πρόσβαση σε παραδοσιακά ψαροτόπια, χρησιμοποιούν κανόνια νερού και πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς, απειλώντας ακόμα και να προκαλέσουν συγκρούσεις.

More footage from the Philippine Coast Guard showing the extent of the damage to China Coast Guard (CCG-3104), after it collided with a Type 052D Destroyer of the Chinese People's Liberation Army Navy (DDG-164) earlier today in the West Philippine Sea. pic.twitter.com/hzSjUP4ych — OSINTdefender (@sentdefender) August 11, 2025

Η Κίνα διεκδικεί μεγάλη έκταση της Θάλασσας της Νότιας Κίνας ως δική της ΑΟΖ, καθώς πρόκειται για μια περιοχή πλούσια σε αλιεύματα και υδρογονάνθρακες. Αυτή η διεκδίκηση έρχεται σε σύγκρουση με τις κυριαρχικές αξιώσεις των Φιλιππίνων, του Βιετνάμ και άλλων χωρών.

